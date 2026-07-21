Resep Ayam Cincang Kukus yang Lembut dan Gurihnya Nempel di Lidah Ala Devina Hermawan!

Resep Ayam Cincang Kukus yang Lembut dan Comfort Food./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Ayam cincang kukus bisa menjadi pilihan baru yang enak dan menyehatkan. Hidangan ini terkenal dengan tekstur yang lembut dan rasa gurih alami dari ayam yang berpadu sempurna dengan bumbu sederhana.
Hidangan ayam cincang kukus ini cocok banget buat kamu yang sedang mengurangi minyak atau ingin makan-makanan yang ringan tapi tetap menggugah selera.
Cara untuk membuat ayam cincang kukus juga sangat praktis dan nggak butuh waktu yang lama.
Kamu dapat mengikuti resep ayam cincang kukus yang lembut, gurih, dan anti gagal yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.
Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat ayam cincang kukus yang bikin nagih.
Bahan-bahan untuk membuat ayam cincang kukus:
· 250 gram paha ayam giling
· 1 butir telur
· 2 sdt tapioka
· 2 sdt kecap ikan
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