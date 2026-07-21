Kuliner Daerah Cari Ceruk di Tengah Ketatnya Persaingan Restoran Modern

Tidak hanya mengandalkan cita rasa autentik, sejumlah restoran kini menggabungkan teknik penyajian yang lebih modern dan konsep ruang yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat kota.

Di Jakarta, tren tersebut mulai terlihat dari masuknya berbagai konsep kuliner tradisional ke kawasan premium yang selama ini didominasi restoran internasional dan kafe modern .

JawaPos.com - Persaingan industri kuliner tidak lagi hanya terjadi antarrestoran modern. Makanan khas daerah kini mulai berebut pasar konsumen perkotaan dengan mengusung konsep yang lebih kekinian, mulai dari desain ruang, penyajian menu, hingga pengalaman bersantap yang disesuaikan dengan gaya hidup urban.

Salah satu pelaku usaha yang mencoba menangkap peluang tersebut adalah Bumi Aki Heritage.

Restoran yang mengusung konsep kuliner Sunda modern itu memperluas jangkauannya ke kawasan Kemang, Jakarta Selatan, wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat gaya hidup dan kuliner urban di ibu kota.

"Kehadiran kami bukan sekadar membuka gerai baru, melainkan mengundang semua kalangan untuk duduk bersama dan menikmati hidangan yang membawa kebanggaan warisan kuliner Indonesia," kata CEO PT Bumi Aki Boga, Anisha Desiliana Resti di Kemang, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (21/7)

Anisha mengatakan, setiap hidangan diracik dengan teknik memasak tradisional Jawa Barat dengan presentasi yang modern.

Adapun tiga menu khas Jawa Barat yang dibawa yakni, Empal Gentong, ikon kuliner Cirebon dengan kuah rempah yang kaya rasa; Sate Maranggi, sate khas Purwakarta dengan bumbu khas dan daging yang juicy; serta Burayot, kudapan tradisional Jawa Barat dengan cita rasa manis autentik sebagai hidangan penutup.

Kehadiran gerai baru di Kemang ini menjadi bagian dari strategi memperkenalkan kuliner khas Jawa Barat kepada segmen konsumen urban yang semakin beragam.

Langkah ini mencerminkan upaya pelaku usaha kuliner tradisional untuk tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menghadirkan pengalaman bersantap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.