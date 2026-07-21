Bikin Ketagihan, Ini Resep Sambal Krecek dengan Bumbu Kaya Rasa

JawaPos.com -- Sambal krecek menjadi salah satu hidangan khas Nusantara yang memiliki cita rasa pedas, gurih, dan kaya akan rempah. Makanan ini dikenal sebagai pelengkap wajib dalam sajian gudeg khas Yogyakarta, namun kelezatannya juga membuat sambal krecek cocok dinikmati sebagai lauk sehari-hari.

Tekstur krecek yang lembut dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam menjadi daya tarik utama hidangan ini. Disantap bersama nasi putih hangat, sambal krecek mampu menghadirkan rasa yang menggugah selera dan membuat waktu makan semakin nikmat.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep sambal krecek yang empuk, gurih, dan kaya bumbu seperti dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan.

Bahan-bahan untuk membuat sambal krecek:

· 60 gram kerupuk kulit

· 40 gram cabai merah besar

· Cabai rawit merah sesuai selera

· 4 siung bawang putih

· 6 siung bawang merah