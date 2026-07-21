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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 22 Juli 2026 | 05.15 WIB

Tidak Perlu Ribet, Begini Resep Oseng Pete Jantung Ayam dengan Cita Rasa Istimewa

Resep Oseng Pete Jantung Ayam yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel - Image

Resep Oseng Pete Jantung Ayam yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com -- Oseng pete jantung ayam merupakan salah satu menu rumahan yang memiliki cita rasa khas dan banyak digemari. Perpaduan jantung ayam yang empuk dengan aroma pete yang kuat menciptakan hidangan gurih dengan sentuhan rasa pedas yang menggugah selera.

Menu ini semakin nikmat jika disantap bersama nasi putih hangat dan sambal. Tak heran, oseng pete jantung ayam sering menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Selain rasanya yang lezat, hidangan ini juga praktis dibuat karena menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Bagi kamu yang ingin mencoba memasaknya sendiri di rumah, berikut resep oseng pete jantung ayam yang gurih, pedas, dan membuat nafsu makan bertambah seperti dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-bahan untuk membuat oseng pete jantung ayam:

·       100 gram pete

·       750 gram jantung ayam

·       200 ml air

·       1 batang sereh

·       1batang bawang pre

·       30 gram lengkuas

Editor: Setyo Adi Nugroho
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