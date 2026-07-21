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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 22 Juli 2026 | 05.07 WIB

Resep Risol Bihun Kampung Lembut dan Enak, Dijamin Nambah Lagi Ala Devina Hermawan!

Resep Risol Bihun Kampung yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Risol Bihun Kampung yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPoa.com  -- Risol bihun kampung menjadi salah satu camilan jadul yang masih digemari hingga kini, karena rasanya yang gurih dan bikin nostalgia.

Camilan risol bihun kampung ini biasanya berisi bihun yang ditumis dengan bumbu sederhana dan dibungkus dengan kulit tipis yang lembut sebelum digoreng hingga berwarna keemasan.

Perlu diketahui bahwa camilan ini cocok disajikan sebagai teman minum teh sore, bekal sekolah, hingga sajian saat kumpul keluarga.

Selain itu, bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak rumit, jadi siapapun bisa membuatnya di rumah.

Bagi kamu yang ingin membuat risol bihun kampung yang enak, kamu dapat mengikuti resep risol bihun kampung yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat risol bihun kampung yang praktis dan dijamin bikin ketagihan.

Bahan-bahan untuk membuat risol bihun kampung:

Bahan untuk membuat kulit:

·       200 gram tepung terigu protein sedang

·       3 sdm maizena

Editor: Hanny Suwindari
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