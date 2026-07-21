Resep Rice Paper Shrimp Dumplings, Renyah di Bawah dengan Isian Udang dan Daging yang Juicy



JawaPos.com - Jika bosan dengan olahan dimsum atau pangsit yang itu-itu saja, Rice Paper Shrimp Dumplings bisa menjadi menu baru yang wajib dicoba. Menggunakan rice paper sebagai pembungkus, hidangan ini memiliki bagian bawah yang crusty, sementara isiannya tetap lembut, gurih, dan juicy.



Dilansir dari Instagram @foodie.randy, resep ini menggabungkan daging cincang, udang utuh, dan bumbu sederhana yang menghasilkan cita rasa gurih. Cara memasaknya pun praktis karena cukup menggunakan satu wajan tanpa perlu digoreng dengan minyak banyak.



Rice paper memberikan tekstur yang unik setelah dimasak. Bagian bawahnya menjadi garing, sedangkan bagian atas tetap lembut karena dimasak dengan teknik steam fry. Isian daging yang berbumbu dipadukan dengan udang utuh membuat setiap gigitan terasa lebih nikmat.



Selain cocok dijadikan camilan, menu ini juga pas disantap sebagai makan siang atau makan malam bersama nasi hangat maupun saus favorit.



Bahan-Bahan

Bahan Dumpling

300 gram daging cincang

5 batang daun bawang, iris halus

3 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

½ gelas air

½ sdt kaldu ayam bubuk

½ sdt jahe parut

Garam secukupnya

Lada secukupnya

20 ekor udang kupas dan buang kulitnya

Rice paper ukuran kecil secukupnya



Bahan Saus

2 sdm chili oil

1 sdm kecap asin



Pelengkap

Daun bawang iris

Wijen sangrai

Chili oil secukupnya



Cara Membuat Rice Paper Shrimp Dumplings

1. Buat Adonan Isian

Campurkan daging cincang, daun bawang, kecap asin, saus tiram, air, kaldu ayam bubuk, jahe parut, garam, dan lada.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan adonan menjadi sedikit lengket.

2. Bungkus Dumpling

Celupkan rice paper ke dalam air selama 3-5 detik hingga sedikit lunak.

Letakkan satu ekor udang di bagian tengah, lalu tambahkan satu sendok kecil adonan daging.

Lipat rice paper hingga membungkus isian dengan rapat.

3. Masak Dumpling

Panaskan wajan anti lengket yang telah dioles sedikit minyak.

Susun dumpling dengan posisi udang menghadap ke atas.

Tambahkan sekitar 1-2 sendok teh air, lalu tutup wajan.

Masak dengan api besar hingga terdengar suara mendesis, kemudian kecilkan menjadi api sedang dan lanjutkan memasak selama 4-5 menit hingga udang berubah warna dan daging matang.

4. Buat Bagian Bawah Renyah

Buka tutup wajan, lalu lanjutkan memasak selama 1-2 menit dengan api sedang hingga seluruh air menguap dan bagian bawah dumpling menjadi renyah.

5. Sajikan

Campurkan chili oil dan kecap asin sebagai saus.

Siramkan di atas dumpling atau sajikan sebagai cocolan.

Tambahkan irisan daun bawang, wijen sangrai, dan sedikit chili oil sesuai selera.



Agar rice paper tidak mudah sobek, cukup rendam selama beberapa detik hingga lentur, jangan terlalu lama karena teksturnya akan menjadi terlalu lembek.

Adonan daging juga sebaiknya diaduk hingga benar-benar menyatu agar hasilnya lebih kenyal dan juicy. Saat memasak, pastikan air benar-benar habis sebelum mengangkat dumpling sehingga bagian bawahnya berubah menjadi renyah tanpa gosong.



Selain menggunakan daging cincang, Anda juga dapat mengganti isiannya dengan ayam cincang, udang cincang, atau campuran jamur untuk variasi rasa.

Dumpling ini semakin nikmat jika disajikan bersama chili oil, saus bawang putih, saus asam pedas, atau cuka hitam. Tambahan irisan cabai dan wijen sangrai juga membuat tampilannya semakin menggugah selera.



Rice Paper Shrimp Dumplings menjadi pilihan menu praktis yang memadukan tekstur renyah dan isian yang gurih dalam satu gigitan. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang mudah, resep ini cocok dijadikan camilan maupun lauk untuk keluarga.