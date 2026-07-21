Resep Puding Taro Lembut dengan Vla Creamy, Dessert Simpel yang Bikin Nagih

Potret puding taro lembut yang dipadukan dengan vla cokelat creamy. (instagram.com/@genikayu)





JawaPos.com - Puding menjadi salah satu hidangan penutup yang selalu disukai karena teksturnya lembut, rasanya manis, dan mudah dibuat.

Jika ingin mencoba variasi yang berbeda, Puding Taro bisa menjadi pilihan menarik. Perpaduan aroma taro yang khas dengan vla yang creamy menghasilkan dessert yang lembut dan menyegarkan.



Dilansir dari Instagram @genikayu, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana sehingga cocok dibuat oleh pemula maupun dijadikan ide camilan untuk keluarga di rumah.



Selain tampilannya yang cantik dengan warna ungu khas taro, puding ini memiliki tekstur lembut dan rasa yang tidak berlebihan. Tambahan vla creamy membuat setiap suapan terasa semakin nikmat. Resepnya juga praktis karena menggunakan bahan yang mudah ditemukan di pasaran.



Puding taro cocok disajikan sebagai hidangan penutup setelah makan, camilan sore hari, hingga menu saat berkumpul bersama keluarga.



Bahan-Bahan

Bahan Puding

600 ml susu cair

1 sdm takar agar-agar plain

80 gram gula pasir

Pasta taro secukupnya



Bahan Vla

1 bungkus vla cokelat instan

200 ml air panas



Cara Membuat Puding Taro

1. Masak Adonan Puding

Masukkan susu cair, agar-agar plain, gula pasir, dan pasta taro ke dalam panci.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

Masak sambil terus diaduk hingga mendidih.

2. Tuang ke Cetakan

Setelah mendidih, angkat adonan lalu tuang ke dalam cetakan sesuai selera.

Biarkan hingga uap panas berkurang, kemudian simpan di dalam kulkas sampai puding benar-benar mengeras.

3. Buat Vla

Campurkan vla instan dengan air panas.

Aduk hingga larut dan teksturnya menjadi lembut tanpa gumpalan.

Biarkan hingga sedikit dingin.

4. Sajikan

Keluarkan puding dari cetakan.

Siram dengan vla di atasnya atau sajikan terpisah sesuai selera.

Puding taro siap dinikmati dalam keadaan dingin.



Agar tekstur puding tetap lembut dan tidak mudah pecah, sebaiknya adonan terus diaduk selama proses memasak sehingga agar-agar larut sempurna dan tidak menggumpal.

Penggunaan pasta taro juga bisa disesuaikan dengan selera agar warna dan aroma yang dihasilkan lebih pekat atau lebih ringan. Setelah matang, biarkan puding mencapai suhu ruang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kulkas agar hasilnya lebih halus dan tidak berair.



Puding taro semakin nikmat jika disajikan dalam keadaan dingin bersama vla yang creamy. Anda juga dapat menambahkan potongan buah segar seperti stroberi atau anggur, taburan keju parut, biskuit yang dihancurkan, maupun whipped cream sebagai pelengkap.

Untuk tampilan yang lebih menarik, puding dapat dibuat dalam gelas saji kecil sehingga cocok dijadikan hidangan saat acara keluarga, arisan, atau ide jualan dessert.



Puding Taro merupakan dessert sederhana yang memiliki rasa lembut, manis, dan aroma taro yang khas. Dengan bahan yang mudah didapat dan cara pembuatan yang praktis, resep ini cocok dijadikan camilan sehari-hari maupun sajian spesial untuk keluarga.