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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 21 Juli 2026 | 18.45 WIB

Resep Lumpia Enoki Crispy, Camilan Renyah yang Simpel dan Bikin Ketagihan

Potret lumpia enoki crispy yang cocok untuk camilan nonton maupun ide jualan. (instagram.com/@hulyatirfani) - Image

Potret lumpia enoki crispy yang cocok untuk camilan nonton maupun ide jualan. (instagram.com/@hulyatirfani)

JawaPos.com - Jika sedang mencari camilan yang praktis tetapi tetap lezat, Lumpia Enoki Crispy bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.
 
Perpaduan kulit lumpia yang renyah dengan jamur enoki yang lembut menghasilkan tekstur yang unik dan membuat siapa saja sulit berhenti mengunyah.

Dilansir dari Instagram @hulyatirfani, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana dan proses pembuatannya sangat mudah. Cocok dijadikan camilan saat santai, teman minum teh, maupun ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya disukai banyak orang.

Jamur enoki memiliki tekstur lembut dengan rasa gurih alami. Saat dibungkus menggunakan kulit lumpia dan digoreng hingga keemasan, hasilnya menjadi sangat renyah di luar namun tetap lembut di dalam.
 
Proses pembuatannya juga tidak memerlukan banyak bumbu sehingga cocok bagi pemula yang ingin membuat camilan sederhana.

Selain itu, bahan-bahannya mudah ditemukan dan waktu memasaknya relatif singkat.

Bahan-Bahan
1 bungkus jamur enoki, cuci bersih
Kulit lumpia secukupnya
Tepung bumbu instan yang dicampur air (untuk adonan basah)
Tepung bumbu instan (untuk baluran kering)
Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Lumpia Enoki Crispy
1. Siapkan Jamur
Cuci bersih jamur enoki, lalu tiriskan hingga tidak ada sisa air yang berlebihan.
2. Bungkus dengan Kulit Lumpia
Ambil secukupnya jamur enoki, kemudian bungkus menggunakan kulit lumpia hingga rapi.
Rekatkan bagian ujung kulit lumpia agar tidak terbuka saat digoreng.
3. Balur Adonan
Celupkan lumpia ke dalam adonan tepung basah.
Setelah itu, balurkan kembali ke tepung kering hingga seluruh permukaannya tertutup rata.
4. Goreng
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng lumpia hingga berwarna kuning keemasan dan teksturnya benar-benar renyah.
Angkat lalu tiriskan.
5. Sajikan
Sajikan selagi hangat bersama saus sambal, saus tomat, mayones, atau bumbu tabur sesuai selera.

Agar hasilnya semakin renyah, pastikan jamur enoki benar-benar kering sebelum dibungkus menggunakan kulit lumpia.
 
Minyak juga sebaiknya sudah cukup panas sebelum proses menggoreng dimulai agar kulit lumpia langsung garing dan tidak menyerap terlalu banyak minyak. Goreng menggunakan api sedang supaya bagian luar matang merata tanpa cepat gosong.

Lumpia enoki crispy dapat disajikan dengan berbagai macam saus, seperti saus sambal, saus keju, mayones pedas, atau saus asam manis. Jika ingin lebih mengenyangkan, Anda juga bisa menambahkan isian seperti irisan sosis, keju mozzarella, crab stick, atau ayam suwir sebelum digulung. 
 
Camilan ini juga cocok diberi taburan bubuk balado, jagung bakar, barbeque, atau keju untuk memberikan cita rasa yang lebih beragam.

Lumpia Enoki Crispy merupakan camilan sederhana dengan tekstur renyah yang cocok dinikmati kapan saja. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara membuat yang praktis, resep ini layak masuk daftar camilan favorit untuk keluarga maupun ide jualan.
Editor: Novia Tri Astuti
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