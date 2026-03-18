Resep Kwetiau Goreng Spesial Ala Devina Hermawan, yang Gurih dan Mudah Dibuat!

JawaPos.com -- Sajian istimewa yang disiapkan untuk dapat dinikmati bersama dengan keluarga. Ada banyak hidangan yang disajikan di meja makan, salah satunya yaitu kwetiau goreng.

Hidangan kwetiau goreng ini memiliki cita rasa yang gurih dengan aroma yang menggugah selera. Tekstur kwetiau goreng yang lembut dipadukan dengan bumbu sederhana membuat menu ini mudah dibuat di rumah.

Tak hanya praktis, hidangan kwetiau goreng juga bisa menjadi alternatif sajian spesial untuk melengkapi hidangan Imlek.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat kwetiau goreng spesial yang wangi, gurih, dan mudah dibuat di rumah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat kwetiau goreng spesial yang enak dan cocok disajikan saat perayaan Imlek.

Bahan-bahan untuk membuat kwetiau goreng:

· 450 gram kwetiau basah

· 125 gram udang kupas frozen

· 1 buah lapchiong ayam