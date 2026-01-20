Resep Bakmi Goreng Ala Devina Hermawan yang Gurih dan Menggugah Selera

Resep Bakmi Goreng yang Cocok Jadi Menu Imlek. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com -- Bakmi goreng menjadi salah satu sajian istimewa yang tak pernah absen saat perayaan Imlek. Hidangan ini berbahan dasar mie yang dipercaya melambangkan umur yang panjang dan rezeki yang terus mengalir. Sehingga selalu hadir di meja makan keluarga.
Tak hanya lezat, hidangan bakmi goreng ala Chinese resto juga digemari karena cita rasa yang gurih dan wangi.
Kabar baiknya, kamu dapat membuat hidangan bakmi goreng sendiri di rumah dengan menggunakan bayan sederhana dan teknik memasak yang tepat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat bakmi goreng ala Chinese resto yang cocok disajikan saat perayaan Imlek.
Bahan-bahan untuk membuat bakmi goreng:
· 150 gran mie basah (berat sebelum direbus, setelah direbus menjadi 300 gram)
· 100 gram tauge
· 1 ikat kucai atau daun bawang kecil atau daun bawang
· ½ buah bengkuang yang sudah diiris
· 4 buah bakso sapi yang sudah diiris
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