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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 21 Juli 2026 | 06.31 WIB

Resep Sapi Saus Lada Hitam yang Empuk dan Gurih Ala Devina Hermawan

Resep Daging Sapi Saus Lada Hitam yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Daging Sapi Saus Lada Hitam yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com -- Sapi saus lada hitam menjadi salah satu menu favorit banyak orang karena cita rasa yang gurih, pedas, dan aroma yang menggugah selera makan.

Hidangan ini kerap ditemukan di restoran Chinese food, namun kamu bisa membuat hidangan ini sendiri di rumah dengan hasil yang tak kalah lezat.

Dengan bahan sederhana dan cara yang mudah dibuat, menu ini cocok dijadikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama dengan keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep sapi saus lada hitam yang lembut dan bumbu meresap yang bisa kamu coba di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat sapi saus lada hitam:

Bahan untuk marinasi:

·       200 gram daging sapi yang sudah diiris

·       2 sdm maizena

·       2 sdm air

·       1 sdm kecap asin

Editor: Hanny Suwindari
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