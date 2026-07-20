Resep Sup Krim Jamur Creamy yang Praktis Ala Devina Hermawan!

Sensasi Lezat dan Hangat! Resep Sup Krim Jamur Creamy yang Praktis, Menggugah Selera, dan Bisa Dibuat Sendiri di Rumah untuk Keluarga (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Sup krim jamur adalah hidangan yang selalu berhasil menghadirkan rasa nyaman sekaligus mewah di meja makan.
Dari kanal YouTube Devina Hermawan, hadir resep Praktis Sup Krim Jamur / Creamy Mushroom Soup yang diracik dengan bahan-bahan sederhana namun menghasilkan rasa yang lembut, gurih, dan aroma jamur yang khas.
Resep ini sangat cocok untuk dijadikan hidangan pembuka, teman santap malam, atau menu hangat saat cuaca dingin.
Dengan langkah-langkah yang mudah diikuti, siapa pun bisa menghadirkan sup ala restoran di rumah tanpa repot.
Bahan Sup Krim Jamur (untuk 3 porsi):
· 100 gr jamur champignon
· 100 gr jamur shitake
· 3 siung bawang putih
· ½ buah bawang bombai
· 1 lembar bay leaf
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force