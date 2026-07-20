Resep Sup Krim Jamur Creamy yang Praktis Ala Devina Hermawan!

JawaPos.com - Sup krim jamur adalah hidangan yang selalu berhasil menghadirkan rasa nyaman sekaligus mewah di meja makan.

Dari kanal YouTube Devina Hermawan, hadir resep Praktis Sup Krim Jamur / Creamy Mushroom Soup yang diracik dengan bahan-bahan sederhana namun menghasilkan rasa yang lembut, gurih, dan aroma jamur yang khas.

Resep ini sangat cocok untuk dijadikan hidangan pembuka, teman santap malam, atau menu hangat saat cuaca dingin.

Dengan langkah-langkah yang mudah diikuti, siapa pun bisa menghadirkan sup ala restoran di rumah tanpa repot.

Bahan Sup Krim Jamur (untuk 3 porsi):

· 100 gr jamur champignon

· 100 gr jamur shitake

· 3 siung bawang putih

· ½ buah bawang bombai