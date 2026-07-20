Resep Spikoe Kuno Kenari Ala Devina Hermawan yang Berpori, Aromatik, dan Menggugah Selera!

JawaPos.com - Kue spikoe kuno selalu menghadirkan kenangan hangat dan rasa nostalgia yang sulit dilupakan.

Dengan tekstur lembut, berpori, dan aroma kacang kenari yang khas, spikoe menjadi pilihan tepat untuk sajian spesial maupun hidangan santai di sore hari.

Dari kanal YouTube Devina Hermawan, hadir resep 100% Sukses! Resep Spikoe Kuno Kenari [Lembut & Berpori], yang menggabungkan teknik klasik dan bahan sederhana untuk hasil kue yang memuaskan.

Resep ini memadukan kelezatan kuning telur yang kaya, meringue lembut, serta butter yang gurih, sehingga setiap gigitan terasa meleleh di mulut dan meninggalkan rasa manis yang pas.

Bahan (untuk 8-10 porsi):

Adonan kuning telur:

· 15 butir kuning telur

· 90 gr gula pasir

· 1 sdt perisa vanila