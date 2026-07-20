Resep Samgyetang Slow Cooker Ala Devina Hermawan yang Menghangatkan Tubuh!

JawaPos.com - Samgyetang, sup ayam khas Korea, dikenal sebagai hidangan yang menyehatkan sekaligus menggugah selera.

Sajian ini tidak hanya kaya rasa, tetapi juga penuh manfaat herbal dari bahan-bahan tradisional seperti ginseng dan jujube.

Dari kanal YouTube Devina Hermawan, hadir resep Mudah Praktis! Resep Samgyetang Slow Cooker [Sup Ayam Korea], yang memudahkan Anda membuat hidangan khas Negeri Ginseng ini di rumah tanpa ribet.

Dengan metode slow cooker, ayam akan matang sempurna, bumbu meresap, dan kuah menjadi kental serta harum, siap menghadirkan sensasi hangat yang menenangkan di setiap suapan.

Bahan (untuk 5 porsi):

Ayam dan bumbu utama:

· 700 gr ayam negeri

· ½ sdt garam

· 4 siung bawang putih