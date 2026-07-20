Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 21 Juli 2026 | 05.00 WIB

Resep Samgyetang Slow Cooker Ala Devina Hermawan yang Menghangatkan Tubuh!

Mudah Praktis! Resep Samgyetang Slow Cooker Ala Korea yang Menghangatkan Tubuh dan Memperkaya Selera dengan Aroma Herbal yang Menyegarkan (YouTube Devina Hermawan) - Image

Mudah Praktis! Resep Samgyetang Slow Cooker Ala Korea yang Menghangatkan Tubuh dan Memperkaya Selera dengan Aroma Herbal yang Menyegarkan (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Samgyetang, sup ayam khas Korea, dikenal sebagai hidangan yang menyehatkan sekaligus menggugah selera.

Sajian ini tidak hanya kaya rasa, tetapi juga penuh manfaat herbal dari bahan-bahan tradisional seperti ginseng dan jujube.

Dari kanal YouTube Devina Hermawan, hadir resep Mudah Praktis! Resep Samgyetang Slow Cooker [Sup Ayam Korea], yang memudahkan Anda membuat hidangan khas Negeri Ginseng ini di rumah tanpa ribet.

Dengan metode slow cooker, ayam akan matang sempurna, bumbu meresap, dan kuah menjadi kental serta harum, siap menghadirkan sensasi hangat yang menenangkan di setiap suapan.

Bahan (untuk 5 porsi):

Ayam dan bumbu utama:

·       700 gr ayam negeri

·       ½ sdt garam

·       4 siung bawang putih

·       3 buah jujube

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Resep Sate Taichan Ala Devina Hermawan, Dijamin 100% Gurih yang Nampol! - Image
Kuliner

Resep Sate Taichan Ala Devina Hermawan, Dijamin 100% Gurih yang Nampol!

Selasa, 21 Juli 2026 | 04.50 WIB

Resep Nasi Goreng Bawang Putih Ala Devina Hermawan, Cuma 2 Bahan, Tapi Nikmat Luar Biasa! - Image
Kuliner

Resep Nasi Goreng Bawang Putih Ala Devina Hermawan, Cuma 2 Bahan, Tapi Nikmat Luar Biasa!

Selasa, 21 Juli 2026 | 04.40 WIB

Resep Ikan Bakar Mudah dengan Teflon ala Chef Devina Hermawan Tanpa Ribet! - Image
Kuliner

Resep Ikan Bakar Mudah dengan Teflon ala Chef Devina Hermawan Tanpa Ribet!

Kamis, 16 Juli 2026 | 06.33 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore