Resep Nasi Goreng Bawang Putih Ala Devina Hermawan, Cuma 2 Bahan, Tapi Nikmat Luar Biasa!

JawaPos.com - Nasi goreng menjadi hidangan wajib yang selalu berhasil memikat selera, apalagi bila dibuat dengan cara sederhana namun menghasilkan aroma dan rasa yang luar biasa.

Dari kanal YouTube Devina Hermawan, hadir resep Cuma 2 Bahan! Resep Nasi Goreng Bawang Putih / Sinangag [INDONESIAN] yang memanfaatkan bahan minimal namun tetap menghadirkan cita rasa maksimal.

Dengan sedikit minyak, bawang putih segar, dan bumbu sederhana, nasi goreng ini bisa menjadi hidangan cepat, hangat, dan menenangkan, sempurna untuk sarapan, makan siang, maupun santapan sore yang nikmat.

Bahan (untuk 2 porsi):

Nasi goreng bawang putih:

· 7 siung bawang putih

· 2 sdm minyak

· 400 gr nasi putih

· 1 batang daun bawang, iris