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Nola Amalia Rosyada
Senin, 20 Juli 2026 | 05.36 WIB

Resep Tahu Walik Keju Lumer, Renyah di Luar dengan Saus Keju Pedas yang Creamy

Potret tahu walik keju lumer yang cocok untuk ide camilan atau bekal. (Sumber: instagram.com/@namichilie) - Image

Potret tahu walik keju lumer yang cocok untuk ide camilan atau bekal. (Sumber: instagram.com/@namichilie)

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Bahan-Bahan
Bahan Isian
300 gram fillet ayam
100 gram ayam cincang kasar
4 siung bawang putih, parut
1 sdm saus tiram
1 sdt kaldu ayam bubuk
½ sdt garam
1 sdt penyedap rasa
½ sdt lada bubuk
½ sdt baking powder
1 butir putih telur
150 gram tepung tapioka

Bahan Lain
15 buah tahu pong
Keju quick melt secukupnya, potong memanjang

Bahan Saus Keju Pedas
1 sdm margarin
2 siung bawang putih, cincang
½ sdm tepung terigu
350 ml susu full cream
½ bungkus keju quick melt
1 sdt kaldu jamur
1 sdt gula pasir
1 sdt bubuk cabai
1 sdt bubuk paprika

Cara Membuat Tahu Walik Keju Lumer
1. Buat Adonan Isian
Haluskan fillet ayam, lalu campurkan dengan ayam cincang kasar.
Masukkan bawang putih parut, saus tiram, kaldu ayam bubuk, garam, penyedap, lada, baking powder, putih telur, dan tepung tapioka.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan adonan menjadi kenyal.
2. Siapkan Tahu
Balik tahu pong hingga bagian dalam berada di luar.
Masukkan adonan ayam secukupnya ke dalam tahu.
Tambahkan potongan keju di bagian tengah, lalu tutup kembali dengan adonan hingga keju tertutup sempurna.
3. Goreng Hingga Renyah
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng tahu walik hingga berwarna kuning keemasan dan matang merata.
Angkat lalu tiriskan.
4. Buat Saus Keju Pedas
Lelehkan margarin, kemudian tumis bawang putih hingga harum.
Masukkan tepung terigu dan aduk hingga tercampur rata.
Tuangkan susu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk.
Tambahkan keju quick melt, kaldu jamur, gula pasir, bubuk cabai, dan bubuk paprika.
Masak hingga saus mengental dan keju benar-benar meleleh.
5. Sajikan
Sajikan tahu walik selagi hangat bersama saus keju pedas sebagai cocolan.

Tips Agar Tahu Walik Renyah dan Isiannya Juicy
- Gunakan tahu pong yang masih segar agar mudah dibalik tanpa robek.
- Jangan mengisi adonan terlalu penuh agar tahu tidak pecah saat digoreng.
- Potong keju menjadi ukuran yang pas agar menghasilkan efek lumer ketika digigit.
- Goreng menggunakan api sedang supaya bagian luar renyah sementara isian matang sempurna.
- Sajikan segera setelah digoreng agar teksturnya tetap garing.

Tahu Walik Keju Lumer cocok dinikmati bersama:
- Saus keju pedas
- Saus sambal
- Mayones pedas
- Sambal bawang
- Cabai rawit segar
Camilan ini juga cocok dijadikan menu bekal, teman minum teh, atau hidangan saat berkumpul bersama keluarga.

Tahu Walik Keju Lumer menawarkan kombinasi tekstur renyah, isian ayam yang gurih, dan lelehan keju yang creamy dalam setiap gigitan. Ditambah saus keju pedas yang kaya rasa, camilan ini dijamin menjadi favorit seluruh anggota keluarga.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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