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Nola Amalia Rosyada
Senin, 20 Juli 2026 | 04.28 WIB

Resep Sup Bola Udang Rumput Laut, Kuah Gurih Hangat yang Segar dan Bergizi

Potret sup bola udang rumput laut dengan kuah gurih hangat. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)


JawaPos.com - Jika bosan dengan menu sup yang itu-itu saja, Sup Bola Udang Rumput Laut bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Hidangan ini memiliki kuah bening yang gurih, hangat, dan kaya rasa, dipadukan dengan bola udang yang kenyal serta rumput laut yang lembut.


Dilansir dari Instagram @adelscooking, resep ini terinspirasi dari kreasi @cynthiadiyanto dan cocok dijadikan comfort food untuk keluarga.
 
Selain mudah dibuat, sup ini juga kaya protein sehingga pas disantap saat cuaca dingin, ketika badan kurang fit, atau sebagai menu makan malam yang ringan.
 

Perpaduan udang segar dan rumput laut menghasilkan rasa umami alami yang membuat kuah terasa semakin nikmat. Bola udangnya memiliki tekstur lembut sekaligus kenyal berkat tambahan putih telur dan tepung tapioka.

Tak hanya lezat, menu ini juga mudah dicerna dan disukai anak-anak maupun orang dewasa.

Bahan-Bahan
Bahan Bola Udang
250 gram udang, kupas dan bersihkan
2 sdm tepung tapioka
½ sdt garam
1 sdt kaldu jamur
½ sdt lada putih bubuk
1 butir putih telur
2 batang daun bawang, iris halus

Bahan Kuah
Rumput laut kering secukupnya
Air secukupnya
3 siung bawang putih, cincang halus
½ sdt garam
1 sdt kaldu jamur
1 sdt gula pasir
1 sdt kecap asin

Cara Membuat Sup Bola Udang Rumput Laut
1. Buat Adonan Bola Udang
Haluskan udang menggunakan food processor atau chopper.
Masukkan tepung tapioka, garam, kaldu jamur, lada putih, putih telur, dan daun bawang.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan adonan menjadi lengket.
2. Siapkan Kuah
Didihkan air dalam panci.
Tumis bawang putih hingga harum, lalu masukkan ke dalam panci berisi air.
Tambahkan garam, kaldu jamur, gula pasir, dan kecap asin.
Aduk hingga bumbu larut.
3. Masak Bola Udang
Bentuk adonan menjadi bulatan menggunakan sendok atau tangan.
Masukkan satu per satu ke dalam kuah yang sedang mendidih.
Masak hingga seluruh bola udang mengapung sebagai tanda sudah matang.
4. Tambahkan Rumput Laut
Masukkan rumput laut kering ke dalam kuah.
Masak sekitar 1-2 menit hingga rumput laut mengembang dan lembut.
5. Sajikan
Angkat sup dan sajikan selagi hangat.
Tambahkan irisan daun bawang atau taburan lada putih bila suka.

Tips Agar Bola Udang Lebih Kenyal
- Gunakan udang segar agar rasa bola udang lebih manis alami.
- Jangan terlalu lama mengolah adonan agar teksturnya tetap lembut.
- Basahi sendok saat membentuk adonan supaya lebih mudah.
- Masukkan bola udang ketika kuah sudah mendidih agar bentuknya tetap bulat.
- Rumput laut cukup dimasukkan menjelang akhir proses memasak karena mudah matang.

Sup ini juga cocok dipadukan dengan berbagai bahan tambahan, seperti:
- Tahu sutra
- Jagung pipil
- Jamur enoki
- Wortel iris tipis
- Sawi putih
- Bok choy
- Bawang goreng
Tambahan tersebut membuat sup semakin kaya nutrisi sekaligus lebih mengenyangkan.

Sup Bola Udang Rumput Laut merupakan hidangan sederhana yang menawarkan rasa gurih alami dengan kuah yang hangat dan menyegarkan. Tekstur bola udang yang kenyal berpadu sempurna dengan rumput laut, menjadikannya menu rumahan yang cocok dinikmati kapan saja bersama keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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