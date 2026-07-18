Resep Honey Lemon Garlic Chicken: Ayam Crispy Saus Madu Lemon yang Rasanya Gurih, Manis, dan Segar

Potret honey lemon garlic chicken dengan ayam crispy yang berpadu dengan saus madu. (Sumber: instagram.com/@foodeanie)



JawaPos.com - Jika sedang mencari menu ayam yang mudah dibuat tetapi memiliki cita rasa istimewa, Honey Lemon Garlic Chicken wajib masuk daftar resep yang harus dicoba. Hidangan ini memadukan ayam paha yang digoreng hingga renyah dengan saus madu, bawang putih, dan lemon yang menghasilkan perpaduan rasa manis, gurih, sedikit pedas, serta segar dalam setiap gigitan.



Dilansir dari Instagram @foodeanie, resep ini hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Sausnya yang kental dan mengilap akan membalut ayam dengan sempurna tanpa membuat teksturnya cepat lembek.



Ayam paha memiliki tekstur yang lebih juicy dibanding dada ayam sehingga tetap empuk setelah digoreng. Lapisan tepung tipis membuat bagian luar terasa renyah, sedangkan saus honey lemon garlic memberikan kombinasi rasa yang seimbang antara gurih, manis, pedas, dan segar.



Menu ini juga cocok disajikan bersama nasi hangat, kentang tumbuk, maupun sayuran rebus.



Bahan-Bahan

Bahan Ayam

3 paha ayam tanpa tulang

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

Tepung maizena atau tepung terigu secukupnya untuk melapisi ayam



Bahan Saus

3 sdm butter

3 siung bawang putih, cincang halus

2½ sdm kecap asin

2 sdm madu

Parutan kulit 1 buah lemon

1 sdm paprika bubuk

1½ sdt chili flakes



Pelengkap

Wijen sangrai

Irisan daun bawang



Cara Membuat Honey Lemon Garlic Chicken

1. Siapkan Ayam

Bumbui ayam dengan garam dan lada hitam.

Balurkan seluruh permukaan ayam menggunakan tepung maizena atau tepung terigu hingga tertutup tipis.

2. Goreng Ayam

Panaskan sedikit minyak di atas api sedang hingga sedang besar.

Goreng ayam selama sekitar 6-8 menit pada masing-masing sisi hingga matang dan berwarna keemasan.

Angkat dan tiriskan.

3. Buat Saus

Lelehkan butter di dalam wajan.

Masukkan bawang putih cincang dan tumis hingga harum.

Tambahkan kecap asin, madu, parutan kulit lemon, paprika bubuk, dan chili flakes.

Masak sambil diaduk hingga saus mengental dan berubah menjadi lengket.

4. Balut Ayam

Masukkan ayam goreng ke dalam saus.

Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi saus secara merata.

Masak sebentar saja agar tekstur ayam tetap renyah.

5. Sajikan

Pindahkan ayam ke piring saji.

Taburi wijen sangrai dan irisan daun bawang.

Sajikan selagi hangat.



Tips Agar Honey Lemon Garlic Chicken Lebih Lezat

- Gunakan paha ayam tanpa tulang agar hasilnya lebih juicy.

- Parutan kulit lemon memberikan aroma segar tanpa membuat saus terlalu asam.

- Jangan memasak ayam terlalu lama setelah dicampur saus agar lapisan luarnya tetap renyah.

- Jika ingin saus lebih pekat, lanjutkan memasak saus beberapa menit setelah ayam diangkat hingga teksturnya menyerupai selai, kemudian siramkan kembali di atas ayam sebelum disajikan.

- Sesuaikan jumlah chili flakes sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.



Honey Lemon Garlic Chicken dapat dipadukan dengan berbagai pelengkap, seperti:

- Nasi putih hangat

- Nasi mentega

- Kentang goreng

- Kentang tumbuk

- Brokoli kukus

- Jagung manis rebus

- Salad segar

Dengan tambahan pelengkap tersebut, hidangan menjadi lebih lengkap dan mengenyangkan.



Honey Lemon Garlic Chicken menawarkan perpaduan rasa manis dari madu, gurih dari butter dan kecap asin, aroma bawang putih yang harum, serta kesegaran lemon yang membuat hidangan terasa lebih istimewa. Cara membuatnya sederhana dan cocok untuk menu sehari-hari maupun sajian spesial saat berkumpul bersama keluarga.