Resep Crispy Tofu Cucumber Rolls, Sushi Timun Segar dengan Tahu Renyah Tanpa Nasi Berlebih

JawaPos.com - Ingin menikmati hidangan yang segar, renyah, sekaligus mengenyangkan? Crispy Tofu Cucumber Rolls bisa menjadi pilihan yang menarik.

Berbeda dengan sushi pada umumnya yang menggunakan lembaran nori di bagian luar, resep ini memanfaatkan irisan timun tipis sebagai pembungkus sehingga tampil lebih segar, ringan, dan kaya tekstur.

Resep yang dikutip dari Instagram @albinasveganfood memadukan tahu goreng renyah, nasi sushi, alpukat, wortel, dan vegan cream cheese menjadi satu gulungan cantik yang cocok disajikan sebagai makan siang, camilan sehat, atau menu makan malam ringan.

Timun memberikan sensasi segar dan renyah yang berpadu sempurna dengan tahu crispy. Tambahan alpukat membuat teksturnya semakin creamy, sementara nasi sushi memberikan rasa kenyang tanpa membuat hidangan terasa berat.

Menu ini juga mudah dimodifikasi sesuai selera dengan tambahan sayuran atau sumber protein lainnya. Selain tampil cantik, hidangan ini juga cocok disajikan saat berkumpul bersama keluarga atau sebagai bekal makan siang.

Bahan-Bahan

1 buah timun besar

3 sdm vegan cream cheese (sekitar 45 gram)

⅓ cangkir nasi sushi matang (sekitar 60 gram)

¼ buah alpukat, iris tipis

¼ cangkir wortel parut (sekitar 25 gram)

60 gram tahu putih padat (firm tofu)

1 sdm kecap asin

½ lembar nori

2 sdm tepung terigu

Air secukupnya

¼ cangkir tepung panko

Minyak goreng secukupnya

Pelengkap

Kecap asin

Bawang goreng renyah

Daun kucai atau daun bawang cincang

Saus pedas favorit

Cara Membuat Crispy Tofu

1. Marinasi Tahu

Potong tahu menjadi batang-batang tipis.

Rendam dalam kecap asin selama sekitar 15 menit agar bumbunya meresap.

2. Bungkus dengan Nori

Potong lembaran nori menjadi beberapa strip.

Lilitkan setiap batang tahu menggunakan potongan nori.

3. Balur Tepung

Campurkan tepung terigu dan air hingga menjadi adonan kental.

Celupkan tahu ke dalam adonan, lalu balurkan dengan tepung panko hingga seluruh permukaannya tertutup rata.

4. Goreng

Panaskan minyak.

Goreng tahu hingga berwarna keemasan dan renyah.

Angkat, lalu tiriskan di atas rak atau tisu dapur.

5. Siapkan Timun

Gunakan pengupas sayur (vegetable peeler) untuk mengiris timun menjadi lembaran panjang dan tipis.

Susun irisan timun di atas alas bambu sushi atau plastik wrap dengan posisi sedikit saling menumpuk hingga membentuk satu lembar besar.

6. Olesi Cream Cheese

Oleskan sekitar 2 sendok makan vegan cream cheese secara merata di atas permukaan timun.

7. Tambahkan Isian

Susun nasi sushi di bagian bawah.

Tambahkan irisan alpukat, wortel parut, dan tahu crispy di atas nasi.

Oleskan sisa vegan cream cheese pada bagian ujung timun agar gulungan mudah merekat saat digulung.

8. Gulung

Gulung perlahan sambil dipadatkan menggunakan alas sushi hingga membentuk silinder yang rapat.

9. Potong dan Sajikan

Potong gulungan menjadi beberapa bagian menggunakan pisau tajam yang dibasahi air agar hasil potongan lebih rapi.

Sajikan bersama kecap asin, bawang goreng renyah, daun kucai cincang, dan saus pedas favorit.

Disarankan untuk menggunakan timun yang berukuran besar dan lurus agar irisan lebih panjang. Keringkan sedikit permukaan timun menggunakan tisu dapur supaya cream cheese lebih mudah menempel.

Jangan mengisi gulungan terlalu banyak agar lebih mudah digulung dan tidak mudah pecah. Basahi pisau setiap kali memotong agar hasil irisan tetap rapi.

Selain tahu crispy, Anda juga bisa menambahkan:

- Jamur crispy

- Edamame rebus

- Mentimun iris tipis

- Paprika

- Selada

- Mangga muda

- Wijen sangrai sebagai taburan

Jika tidak menjalani pola makan vegan, cream cheese dapat diganti dengan cream cheese biasa sesuai selera.

Crispy Tofu Cucumber Rolls menawarkan perpaduan sayuran segar, protein dari tahu, lemak baik dari alpukat, dan nasi dalam porsi yang pas. Hidangan ini cocok dinikmati sebagai makan siang ringan, bekal ke kantor, menu diet seimbang, maupun camilan saat berkumpul bersama keluarga.