Inilah 10 Deretan Mie Khas Indonesia, dengan Cita Rasa Khas, Mulai dari Mie Aceh Kaya Rempah sampai Mie Celor yang Gurih Creamy!

JawaPos.com- Olahan mie menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia. Tidak hanya mengenyangkan, seporsi mie juga dapat dipadukan dengan berbagai topping yang menggugah selera. Mulai dari daging, seafood, sayuran, serta bumbu rempah yang khas.

Diantara berbagai olahan mie, mie ayam menjadi salah satu menu yang paling populer. Hidangan ini sangat mudah ditemukan, mulai dari warung kaki lima sampai berbagai rumah makan di Indonesia.

Namun, kuliner Indonesia ternyata tidak hanya berhenti pada mie ayam. Berbagai daerah di Indonesia memiliki sajian mie khas dengan keunikan masing-masing.

Ada yang memakai racikan rempah-rempah yang kaya, dipadukan dengan aneka seafood segar, sampai disajikan dengan kuah kaldu yang dimasak selama berjam-jam untuk menghasilkan cita rasa gurih dan nikmat,

Penasaran apa saja mie asli Indonesia yang patut masuk ke dalam daftar kuliner yang wajib dicicipi setidaknya sekali seumur hidup?

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut 10 olahan mie khas Indonesia yang wajib untuk anda coba.

Mie Kocok

Mie kocok merupakan kuliner asli dari Bandung. Rasa mie kocok terkenal dengan kuah kaldu sapinya yang gurih. Seporsi mie kuning, kikil, tauge segar, irisan seledri, daun bawang, bakso, kuah kaldu sapi, taburan bawang goreng. Perasan jeruk nipis menambah cita rasa segar sehingga mie kocok tepat disajikan sebagai menu sajian yang mengenyangkan..

Mie Ongklok