Inilah 10 Deretan Mie Khas Indonesia, dengan Cita Rasa Khas, Mulai dari Mie Aceh Kaya Rempah sampai Mie Celor yang Gurih Creamy!

Ilustrasi mie celor Palembang/YouTube @10bestid
JawaPos.com- Olahan mie menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia. Tidak hanya mengenyangkan, seporsi mie juga dapat dipadukan dengan berbagai topping yang menggugah selera. Mulai dari daging, seafood, sayuran, serta bumbu rempah yang khas.
Diantara berbagai olahan mie, mie ayam menjadi salah satu menu yang paling populer. Hidangan ini sangat mudah ditemukan, mulai dari warung kaki lima sampai berbagai rumah makan di Indonesia.
Namun, kuliner Indonesia ternyata tidak hanya berhenti pada mie ayam. Berbagai daerah di Indonesia memiliki sajian mie khas dengan keunikan masing-masing.
Ada yang memakai racikan rempah-rempah yang kaya, dipadukan dengan aneka seafood segar, sampai disajikan dengan kuah kaldu yang dimasak selama berjam-jam untuk menghasilkan cita rasa gurih dan nikmat,
Penasaran apa saja mie asli Indonesia yang patut masuk ke dalam daftar kuliner yang wajib dicicipi setidaknya sekali seumur hidup?
Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut 10 olahan mie khas Indonesia yang wajib untuk anda coba.
Mie Kocok
Mie kocok merupakan kuliner asli dari Bandung. Rasa mie kocok terkenal dengan kuah kaldu sapinya yang gurih. Seporsi mie kuning, kikil, tauge segar, irisan seledri, daun bawang, bakso, kuah kaldu sapi, taburan bawang goreng. Perasan jeruk nipis menambah cita rasa segar sehingga mie kocok tepat disajikan sebagai menu sajian yang mengenyangkan..
Mie Ongklok
Mie ongklok berasal dari Wonosobo. Hidangan ini terdiri dari mie kuning yang direbus ke dalam kuah kaldu yang bening dan kental. Seporsi mie ongklok terdiri dari mie kuning, kol, kucai, kuah kental, serta bawang goreng. mie ongklok biasanya disajikan bersama sate daging sapi. Mie ongklok ini juga dilengkapi dengan keripik tahu dan tempe kemul yang dijadikan sebagai pelengkapnya.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa