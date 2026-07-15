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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 15 Juli 2026 | 16.29 WIB

Resep Kol Tumis Telur ala Devina Hermawan yang Lezat dan Sederhana, Cocok Jadi Menu Keluarga!

Resep Kol Tumis Telur yang Enak dan Praktis - Image

Resep Kol Tumis Telur yang Enak dan Praktis

JawaPos.com - Saat persediaan bahan masak di rumah menipis, seringkali kita merasa kebingungan untuk menyiapkan hidangan yang tetap enak dan bergizi.

Namun, dengan sedikit kreativitas, Anda bisa menciptakan hidangan sederhana yang tetap lezat tanpa perlu banyak bahan. Salah satu resep praktis yang bisa dicoba adalah kol tumis telur ala Devina Hermawan.

Kol, yang seringkali menjadi sayuran yang mudah didapatkan dan tahan lama, ternyata bisa diolah menjadi hidangan yang nikmat dengan sedikit tambahan telur dan bumbu-bumbu sederhana.

Kol tumis telur ini tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga sangat cocok bagi Anda yang ingin menikmati hidangan sehat dan hemat bahan di rumah. 

Berikut adalah langkah membuat kol tumis telur yang dibagikan oleh Chef Devina Hermawan:

Bahan:

180 gr kol; 2 butir telur

3 siung bawang putih; 2 buah cabai rawit merah (opsional)

2 sdm minyak; 1 sdt kaldu ayam bubuk

2 sdt kecap asin; 1 sdt gula pasir

Editor: Hanny Suwindari
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