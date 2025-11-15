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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 15 Juli 2026 | 08.47 WIB

Resep Nasi Goreng Kampung ala Chef Devina Hermawan: Praktis, Wangi, dan Penuh Rasa Nostalgia

Nasi goreng kampung (YouTube Devina Hermawan) - Image

Nasi goreng kampung (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Nasi goreng kampung menjadi salah satu hidangan yang selalu menggugah selera. Dengan bumbu sederhana namun kaya rasa, makanan ini tak pernah gagal menghadirkan kelezatan yang autentik.

Berbeda dengan nasi goreng modern yang sering menggunakan saus tambahan, nasi goreng kampung lebih mengandalkan kesederhanaan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan lada.

Penggunaan bahan yang simpel mampu memberikan aroma khas yang menggugah selera, sementara bawang merah dan bawang putih yang ditumis dengan sempurna menghasilkan rasa gurih yang mendalam.

Chef Devina Hermawan, seorang chef ternama di Indonesia, membagikan resep nasi goreng kampung pada instagramnya (@devinahermawan) yang praktis namun tetap menghadirkan cita rasa khas rumahan yang penuh nostalgia.

Resep Nasi Goreng Kampung (Untuk 1 Porsi)

Bahan-bahan:

·       300 gram nasi putih; 2 butir telur

·       30 gram selada air atau kangkung

·       ½ sendok teh gula pasir; 3 sendok makan minyak

Bumbu Halus:

Editor: Hanny Suwindari
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