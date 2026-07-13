Resep Telur Saus Inggris, Lauk Sederhana dengan Rasa Gurih, Manis, dan Sedikit Asam

JawaPos.com - Telur merupakan salah satu bahan makanan yang paling praktis diolah menjadi berbagai menu lezat. Jika bosan dengan telur goreng atau telur rebus biasa, Telur Saus Inggris bisa menjadi pilihan lauk yang sederhana tetapi kaya cita rasa.

Perpaduan saus Inggris, saus tomat, saus sambal, dan kecap asin menghasilkan kuah kental dengan rasa gurih, manis, sedikit asam, serta aroma yang menggugah selera.

Resep ala @adelscooking menggunakan telur rebus yang dimasak kembali bersama saus hingga bumbunya meresap. Menu ini sangat cocok dijadikan lauk pendamping nasi hangat dan mudah dibuat hanya dengan bahan-bahan yang tersedia di dapur.

Keunikan hidangan ini terletak pada sausnya yang kaya rasa. Saus Inggris memberikan aroma khas yang berpadu sempurna dengan gurihnya saus tiram dan kecap asin, sementara saus tomat dan saus sambal memberikan rasa yang lebih seimbang.

Selain praktis, menu ini juga ekonomis sehingga cocok dijadikan inspirasi lauk harian untuk keluarga.

Bahan-Bahan

5 butir telur

Sejumput garam

1 sdm cuka

2 sdm saus sambal

2 sdm saus tomat

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

2 sdm saus Inggris

1/2 sdt lada putih bubuk

1 sdt kaldu jamur

Air secukupnya

2 siung bawang putih, cincang

1/2 buah bawang bombai, iris

1 sdm margarin

Pelengkap

Chili flakes

Biji wijen sangrai

Cara Membuat Telur Saus Inggris

1. Rebus Telur

Didihkan air bersama sejumput garam dan cuka.

Masukkan telur, lalu rebus hingga matang.

Kupas kulit telur dan sisihkan.

2. Tumis Bumbu

Lelehkan margarin di atas wajan.

Tumis bawang putih dan bawang bombai hingga harum dan layu.

3. Masukkan Saus

Tambahkan saus sambal, saus tomat, saus tiram, kecap asin, dan saus Inggris.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

4. Tambahkan Bumbu

Masukkan lada putih, kaldu jamur, dan sedikit air.

Masak hingga saus mulai mendidih dan sedikit mengental.

5. Masukkan Telur

Masukkan telur rebus ke dalam saus.

Aduk perlahan sambil sesekali membalik telur agar seluruh permukaannya terlapisi saus.

Masak beberapa menit hingga bumbu meresap.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan dengan taburan chili flakes serta biji wijen sangrai sesuai selera.

Setelah telur direbus dan dikupas, buat beberapa sayatan tipis pada permukaannya menggunakan pisau. Cara ini membantu saus lebih mudah meresap hingga ke bagian dalam telur.

Masak dengan api kecil selama beberapa menit agar bumbu meresap tanpa membuat saus cepat mengering.

Telur Saus Inggris paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Sebagai pelengkap, sajikan dengan tumis sayuran, kentang goreng, tahu goreng, tempe goreng, atau kerupuk agar hidangan semakin lengkap.

Telur Saus Inggris menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana tetapi tetap istimewa. Kombinasi telur rebus dengan saus gurih, manis, dan sedikit asam menciptakan hidangan yang mudah dibuat, hemat, dan cocok dinikmati kapan saja bersama keluarga.