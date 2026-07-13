Resep Tahu Oseng Saus Padang Simpel ala Devina Hermawan, Dijamin Pedes Nampol!

Resep Tahu Oseng Saus Padang Ala Resto yang Simpel tapi Bikin Nasi Cepat Habis (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)
JawaPos.com - Olahan tahu memang tak pernah kehilangan penggemar. Dari yang digoreng sederhana hingga dimasak dengan saus kaya rasa, tahu selalu mampu bertransformasi menjadi hidangan rumahan yang menggugah selera.
Salah satu varian yang belakangan banyak digemari adalah tahu oseng saus Padang, dengan karakter rasa pedas, gurih, sedikit manis, dan aroma bumbu yang kuat.
Melalui kanal YouTube Devina Hermawan, resep tahu saus Padang ini dibagikan dengan teknik yang praktis namun tetap menghasilkan tekstur tahu yang kenyal dan saus yang meresap sempurna.
Cocok dijadikan lauk utama pendamping nasi hangat untuk keluarga di rumah.
Bahan
· 300 gr tahu putih sutra
Bahan Bumbu Halus
· 3 siung bawang putih
· 3 siung bawang merah
· 2 buah cabai merah rebus
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland