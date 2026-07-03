Nagih Nampol! Resep Tahu Oseng Saus Padang Ala Devina Hermawan yang Simpel tapi Bikin Nasi Cepat Habis

JawaPos.com - Olahan tahu memang tak pernah kehilangan penggemar. Dari yang digoreng sederhana hingga dimasak dengan saus kaya rasa, tahu selalu mampu bertransformasi menjadi hidangan rumahan yang menggugah selera.

Salah satu varian yang belakangan banyak digemari adalah tahu oseng saus Padang, dengan karakter rasa pedas, gurih, sedikit manis, dan aroma bumbu yang kuat.

Melalui kanal YouTube Devina Hermawan, resep tahu saus Padang ini dibagikan dengan teknik yang praktis namun tetap menghasilkan tekstur tahu yang kenyal dan saus yang meresap sempurna. Cocok dijadikan lauk utama pendamping nasi hangat untuk keluarga di rumah.

Bahan

· 300 gr tahu putih sutra

Bahan Bumbu Halus

· 3 siung bawang putih

· 3 siung bawang merah

· 2 buah cabai merah rebus