Resep Oseng Bayam Teri, Menu Rumahan Sederhana yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Bayam sering kali diolah menjadi sayur bening karena praktis dan menyehatkan. Namun, jika bosan dengan olahan yang itu-itu saja, Oseng Bayam Teri bisa menjadi alternatif menu rumahan yang wajib dicoba.

Perpaduan bayam yang lembut, bumbu tumis yang harum, dan gurihnya teri menghasilkan hidangan sederhana dengan cita rasa yang luar biasa.

Resep ala @hi_armaida ini membuktikan bahwa satu ikat bayam bisa disulap menjadi lauk yang lezat dan menggugah selera.

Ditambah sentuhan terasi, saus tiram, serta cabai merah dan hijau, hidangan ini memiliki rasa gurih, pedas, dan sedikit manis yang sangat cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain mudah dibuat, oseng bayam memiliki cita rasa yang berbeda dari sayur bayam pada umumnya. Proses menumis membuat aroma bumbu menjadi lebih kuat, sementara tambahan teri memberikan rasa gurih alami yang membuat hidangan ini semakin nikmat.

Menu ini juga cocok dijadikan solusi saat ingin memasak cepat dengan bahan sederhana yang tersedia di rumah.

Bahan-Bahan

1 ikat bayam

5 siung bawang merah

4 siung bawang putih

5 buah cabai merah

5 buah cabai hijau

Teri secukupnya

1/2 sdm terasi

1 sdm saus tiram

1/4 sdt garam

1/4 sdt kaldu bubuk

1 sdt gula

Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Oseng Bayam Teri

1. Siapkan Bahan

Petik daun bayam dan cuci hingga bersih.

Iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai hijau.

Jika menggunakan teri kering, goreng terlebih dahulu hingga renyah lalu sisihkan.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak di wajan.

Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

Masukkan cabai serta terasi, lalu tumis kembali hingga bumbu matang dan mengeluarkan aroma yang sedap.

3. Masukkan Teri dan Bumbu

Tambahkan teri goreng, saus tiram, garam, kaldu bubuk, dan gula.

Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

4. Masak Bayam

Masukkan bayam yang telah dibersihkan.

Aduk cepat dengan api besar hingga bayam layu dan bumbu meresap.

Jangan memasak terlalu lama agar warna bayam tetap hijau dan teksturnya tidak terlalu lembek.

5. Penyajian

Angkat oseng bayam dan sajikan selagi hangat.

Nikmati bersama nasi putih hangat untuk mendapatkan sensasi rasa yang maksimal.

Gunakan api besar saat memasak bayam agar proses pemasakan berlangsung cepat. Hindari memasak terlalu lama karena dapat membuat bayam berubah warna dan kehilangan tekstur segarnya.

Teri sebaiknya digoreng hingga renyah agar memberikan tekstur tambahan yang membuat hidangan semakin nikmat.

Oseng Bayam Teri sangat cocok dijadikan lauk pendamping bersama ikan goreng, ayam goreng, telur dadar, atau tempe goreng.

Tambahan sambal dan kerupuk juga dapat membuat menu sederhana ini terasa lebih istimewa. Untuk minuman, teh hangat atau es teh tawar menjadi pasangan yang pas.

Kalau ingin rasa yang lebih kaya, Anda bisa menambahkan petai, ebi, atau irisan tomat saat menumis bumbu agar oseng bayam semakin gurih dan segar.