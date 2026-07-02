Resep Kimbab Cheese Bulgogi, Perpaduan Gurih Bulgogi dan Cream Cheese yang Bikin Nagih

Potret kimbab cheese bulgogi dengan isian lengkap. (Sumber: instagram.com/@hildansl)
JawaPos.com - Kimbab menjadi salah satu makanan khas Korea yang semakin populer karena praktis, mengenyangkan, dan mudah dikreasikan dengan berbagai isian.
Salah satu variasi yang sedang banyak digemari adalah Kimbab Cheese Bulgogi, yaitu kimbab dengan isian daging bulgogi yang gurih dipadukan dengan cream cheese yang lembut dan creamy.
Resep ala @hildansl ini menghadirkan perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit creamy dalam satu gigitan. Dengan tambahan sayuran segar dan acar lobak kuning, kimbab ini tidak hanya lezat tetapi juga memiliki tekstur yang beragam sehingga membuat siapa saja ingin terus menyantapnya.
Berbeda dari kimbab biasa, versi ini menggunakan isian beef bulgogi yang kaya rasa dan cream cheese yang memberikan sensasi lembut di mulut. Perpaduan tersebut menciptakan keseimbangan rasa yang unik antara gurih, manis, dan sedikit asam dari acar lobak.
Selain itu, kimbab juga menjadi menu yang praktis karena dapat dinikmati sebagai makan siang, bekal, maupun camilan saat berkumpul bersama keluarga.
Bahan-Bahan
Bahan Nasi
470 gram beras
1/4 sdt agar-agar plain
540 ml air
Bumbu Nasi
300 gram nasi panas
2 sdt minyak wijen
1/4 sdt garam
1/2 sdt wijen sangrai
Bahan Beef Bulgogi
500 gram sliced beef
2 sdm minyak wijen
1/2 buah bawang bombai ukuran besar
3 siung bawang putih
6 sdm saus bulgogi
Bahan Pelengkap
1 buah timun Jepang
2 buah wortel, diparut lalu ditumis sebentar dengan sedikit garam
3 butir telur
Acar lobak kuning
Cream cheese
Lembaran nori untuk kimbab
Cara Membuat Kimbab Cheese Bulgogi
1. Masak Nasi
Cuci beras hingga bersih, lalu masak bersama air dan agar-agar plain.
Setelah matang, campurkan nasi panas dengan minyak wijen, garam, dan wijen sangrai. Aduk rata dan biarkan agak dingin.
2. Membuat Beef Bulgogi
Iris bawang bombai dan cincang bawang putih.
Panaskan minyak wijen, lalu tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum.
Masukkan sliced beef dan saus bulgogi, kemudian masak hingga daging matang dan bumbu meresap.
Sisihkan hingga suhu ruang.
3. Siapkan Pelengkap
Potong timun Jepang memanjang.
Tumis wortel parut dengan sedikit garam hingga layu.
Buat telur dadar tipis, lalu potong memanjang.
Siapkan acar lobak kuning dan cream cheese.
4. Gulung Kimbab
Letakkan selembar nori di atas alas bambu.
Ratakan nasi di atas permukaan nori, sisakan sedikit bagian ujung.
Susun beef bulgogi, timun Jepang, wortel, telur, acar lobak kuning, dan cream cheese di bagian tengah.
Gulung sambil dipadatkan hingga membentuk silinder yang rapi.
5. Penyajian
Oleskan sedikit minyak wijen pada permukaan kimbab agar terlihat mengilap.
Potong menjadi beberapa bagian dan sajikan.
Gunakan nasi yang masih hangat saat dibumbui agar lebih mudah dibentuk. Jangan memberikan terlalu banyak isian karena dapat membuat kimbab sulit digulung.
Pastikan juga beef bulgogi tidak terlalu berair agar tekstur kimbab tetap padat dan tidak mudah sobek.
Kimbab Cheese Bulgogi cocok disajikan bersama kimchi, sup hangat, atau tteokbokki. Anda juga bisa menambahkan saus mayones pedas atau saus gochujang untuk memberikan sensasi rasa yang lebih kaya.
Sebagai minuman pendamping, teh dingin, barley tea, atau minuman soda dapat menjadi pilihan yang menyegarkan.
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan