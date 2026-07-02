Resep Kimbab Cheese Bulgogi, Perpaduan Gurih Bulgogi dan Cream Cheese yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Kimbab menjadi salah satu makanan khas Korea yang semakin populer karena praktis, mengenyangkan, dan mudah dikreasikan dengan berbagai isian.

Salah satu variasi yang sedang banyak digemari adalah Kimbab Cheese Bulgogi, yaitu kimbab dengan isian daging bulgogi yang gurih dipadukan dengan cream cheese yang lembut dan creamy.

Resep ala @hildansl ini menghadirkan perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit creamy dalam satu gigitan. Dengan tambahan sayuran segar dan acar lobak kuning, kimbab ini tidak hanya lezat tetapi juga memiliki tekstur yang beragam sehingga membuat siapa saja ingin terus menyantapnya.

Berbeda dari kimbab biasa, versi ini menggunakan isian beef bulgogi yang kaya rasa dan cream cheese yang memberikan sensasi lembut di mulut. Perpaduan tersebut menciptakan keseimbangan rasa yang unik antara gurih, manis, dan sedikit asam dari acar lobak.

Selain itu, kimbab juga menjadi menu yang praktis karena dapat dinikmati sebagai makan siang, bekal, maupun camilan saat berkumpul bersama keluarga.

Bahan-Bahan

Bahan Nasi

470 gram beras

1/4 sdt agar-agar plain

540 ml air

Bumbu Nasi

300 gram nasi panas

2 sdt minyak wijen

1/4 sdt garam

1/2 sdt wijen sangrai

Bahan Beef Bulgogi

500 gram sliced beef

2 sdm minyak wijen

1/2 buah bawang bombai ukuran besar

3 siung bawang putih

6 sdm saus bulgogi

Bahan Pelengkap

1 buah timun Jepang

2 buah wortel, diparut lalu ditumis sebentar dengan sedikit garam

3 butir telur

Acar lobak kuning

Cream cheese

Lembaran nori untuk kimbab

Cara Membuat Kimbab Cheese Bulgogi

1. Masak Nasi

Cuci beras hingga bersih, lalu masak bersama air dan agar-agar plain.

Setelah matang, campurkan nasi panas dengan minyak wijen, garam, dan wijen sangrai. Aduk rata dan biarkan agak dingin.

2. Membuat Beef Bulgogi

Iris bawang bombai dan cincang bawang putih.

Panaskan minyak wijen, lalu tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum.

Masukkan sliced beef dan saus bulgogi, kemudian masak hingga daging matang dan bumbu meresap.

Sisihkan hingga suhu ruang.

3. Siapkan Pelengkap

Potong timun Jepang memanjang.

Tumis wortel parut dengan sedikit garam hingga layu.

Buat telur dadar tipis, lalu potong memanjang.

Siapkan acar lobak kuning dan cream cheese.

4. Gulung Kimbab

Letakkan selembar nori di atas alas bambu.

Ratakan nasi di atas permukaan nori, sisakan sedikit bagian ujung.

Susun beef bulgogi, timun Jepang, wortel, telur, acar lobak kuning, dan cream cheese di bagian tengah.

Gulung sambil dipadatkan hingga membentuk silinder yang rapi.

5. Penyajian

Oleskan sedikit minyak wijen pada permukaan kimbab agar terlihat mengilap.

Potong menjadi beberapa bagian dan sajikan.

Gunakan nasi yang masih hangat saat dibumbui agar lebih mudah dibentuk. Jangan memberikan terlalu banyak isian karena dapat membuat kimbab sulit digulung.

Pastikan juga beef bulgogi tidak terlalu berair agar tekstur kimbab tetap padat dan tidak mudah sobek.

Kimbab Cheese Bulgogi cocok disajikan bersama kimchi, sup hangat, atau tteokbokki. Anda juga bisa menambahkan saus mayones pedas atau saus gochujang untuk memberikan sensasi rasa yang lebih kaya.