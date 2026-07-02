Resep Mie Schotel Jamur, Comfort Food Lembut dan Gurih yang Mudah Dibuat di Rumah

Potret mie schotel jamur dengan tekstur lembut dan rasa gurih. (Sumber: instagram.com/@etira.indonesia)
JawaPos.com - Jika bosan dengan olahan mi yang digoreng atau berkuah, Mie Schotel Jamur bisa menjadi alternatif menu yang menarik untuk dicoba.
Hidangan ini memadukan tekstur mi yang lembut dengan tumisan jamur yang gurih, menghasilkan sajian sederhana tetapi tetap terasa spesial dan mengenyangkan.
Resep ala @etira.indonesia ini cocok dijadikan comfort food karena menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan serta proses memasak yang praktis. Perpaduan rasa gurih dari jamur, aroma minyak wijen, dan kelembutan adonan mi menjadikan hidangan ini cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai menu sarapan, makan siang, maupun makan malam.
Mie schotel merupakan adaptasi hidangan schotel yang menggunakan mi sebagai bahan utama. Berbeda dengan mi goreng biasa, mi schotel memiliki tekstur yang lebih lembut karena dicampur dengan telur dan dipanggang atau dimasak hingga padat.
Pada resep ini, tambahan tumisan jamur memberikan cita rasa umami yang kaya sehingga menghasilkan hidangan yang sederhana namun tetap memuaskan.
Bahan-Bahan
Bahan Tumisan Jamur
Sliced mushrooms atau jamur iris secukupnya
1/2 buah bawang bombai
2 siung bawang putih
2-3 sdm kecap manis
1 sdm kecap asin
1/2 sdt kaldu jamur
1/2 sdt lada bubuk
Minyak wijen untuk menumis
Bahan Mie
125 gram mie telur
2 butir telur
1 batang daun bawang
1 sdt kaldu jamur
Garam secukupnya
Lada bubuk secukupnya
Cara Membuat Mie Schotel Jamur
1. Siapkan Mi
Rebus mie telur hingga matang sesuai petunjuk kemasan.
Tiriskan dan sisihkan.
2. Buat Tumisan Jamur
Iris tipis bawang bombai dan bawang putih.
Panaskan sedikit minyak wijen, lalu tumis bawang hingga harum.
Masukkan jamur iris dan masak hingga layu.
Tambahkan kecap manis, kecap asin, kaldu jamur, dan lada bubuk.
Aduk hingga seluruh bumbu meresap dan tumisan jamur matang sempurna.
3. Campurkan Adonan Mie
Dalam wadah, campurkan mie yang telah direbus dengan telur, daun bawang iris, kaldu jamur, garam, dan lada bubuk.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
4. Masak Mie Schotel
Masukkan sebagian adonan mi ke dalam wadah tahan panas atau loyang.
Tambahkan tumisan jamur, lalu tutup kembali dengan sisa adonan mi.
Masak hingga bagian atas matang dan berwarna sedikit kecokelatan.
5. Penyajian
Angkat Mie Schotel Jamur dan sajikan selagi hangat agar teksturnya tetap lembut dan aromanya lebih terasa.
Gunakan jamur kancing, jamur tiram, atau campuran beberapa jenis jamur untuk mendapatkan rasa yang lebih kaya. Menambahkan sedikit keju parut juga dapat memberikan sensasi creamy yang membuat hidangan semakin nikmat.
Pastikan mi tidak terlalu matang saat direbus agar teksturnya tetap baik setelah dimasak kembali bersama telur.
Kalau ingin versi yang lebih premium, Anda bisa menambahkan keju mozzarella, smoked beef, atau saus béchamel agar hasilnya menyerupai schotel ala kafe.
Mie Schotel Jamur cocok dinikmati sebagai menu utama maupun camilan berat. Anda dapat menyajikannya bersama saus sambal, saus tomat, salad segar, atau sup bening.
Untuk minuman pendamping, teh hangat, es teh tawar, atau jus buah segar dapat menjadi pilihan yang menyegarkan.
Mie Schotel Jamur membuktikan bahwa comfort food tidak harus rumit atau mahal. Dengan perpaduan mi yang lembut, jamur yang gurih, dan aroma khas minyak wijen, hidangan ini bisa menjadi salah satu menu favorit keluarga yang mudah dibuat kapan saja.
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