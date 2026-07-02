Resep Cheese & Ham Toastie Dippers, Camilan Roti Keju Lumer yang Praktis dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Jika sedang mencari ide sarapan, camilan, atau menu makan siang yang praktis tetapi tetap lezat, Cheese & Ham Toastie Dippers bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.

Terinspirasi dari hidangan klasik Prancis Croque Monsieur, resep ini menghadirkan perpaduan roti lembut, ham, dan keju lumer yang dipanggang hingga berwarna keemasan dan renyah di bagian luar.

Resep ala @fitwaffle ini viral karena menggunakan bahan yang sederhana dan proses pembuatan yang cepat. Hasil akhirnya berupa potongan roti isi yang mudah dicelupkan ke saus favorit, sehingga cocok dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Cheese & Ham Toastie Dippers merupakan versi praktis dari Croque Monsieur, sandwich khas Prancis yang terkenal dengan kombinasi ham dan keju. Bedanya, roti dipotong menjadi bentuk stik atau potongan kecil sehingga lebih mudah disantap sebagai camilan atau bekal.

Tekstur bagian luar yang renyah berpadu dengan keju yang meleleh di dalam menciptakan sensasi makan yang sederhana tetapi sangat memuaskan.

Bahan-Bahan

4 lembar roti tawar lembut

2-4 lembar ham tipis

Keju gouda secukupnya (atau keju favorit lainnya)

1 butir telur ukuran besar

60 ml susu

1/2 sdt garam

Resep ini menghasilkan sekitar 6 potong toastie dippers.

Cara Membuat Cheese & Ham Toastie Dippers

1. Siapkan Isian

Letakkan ham dan keju di antara dua lembar roti tawar.

Tekan perlahan agar isian tidak mudah keluar saat dimasak.

2. Potong Roti

Potong sandwich menjadi beberapa bagian memanjang atau sesuai bentuk yang diinginkan sehingga mudah dijadikan dippers.

3. Buat Campuran Telur

Kocok telur bersama susu dan garam hingga tercampur rata.

Campuran ini akan memberikan tekstur lembut di bagian dalam dan warna keemasan pada permukaan roti.

4. Celupkan dan Panggang

Celupkan potongan roti ke dalam campuran telur hingga seluruh permukaannya terlapisi.

Panaskan mentega di atas wajan, lalu panggang toastie hingga kedua sisinya berwarna keemasan dan keju di dalamnya meleleh sempurna.

5. Penyajian

Angkat dan sajikan selagi hangat.

Nikmati bersama saus favorit seperti saus tomat, mayones, atau saus sambal.

Gunakan roti tawar yang lembut agar hasil akhirnya tetap empuk di bagian dalam. Keju gouda memberikan rasa gurih yang khas, tetapi Anda juga bisa menggunakan cheddar, mozzarella, atau campuran beberapa jenis keju untuk mendapatkan sensasi yang lebih kaya.

Memasak dengan api kecil hingga sedang akan membantu keju meleleh sempurna tanpa membuat bagian luar roti cepat gosong.

Cheese & Ham Toastie Dippers sangat cocok disajikan sebagai menu sarapan, brunch, maupun camilan sore. Anda dapat menyajikannya bersama kentang goreng, salad segar, sup krim, atau telur orak-arik.

Untuk saus pendamping, saus tomat menjadi pilihan klasik yang paling populer. Selain itu, saus keju, mayones pedas, atau mustard madu juga dapat memberikan variasi rasa yang menarik.

Minuman seperti kopi, teh hangat, susu, atau jus buah segar juga cocok menjadi pelengkap hidangan ini.

Cheese & Ham Toastie Dippers membuktikan bahwa hidangan sederhana bisa menjadi sangat istimewa dengan kombinasi bahan yang tepat. Dengan tekstur luar yang renyah, bagian dalam yang lembut, serta isian keju yang lumer, menu ini cocok menjadi solusi saat ingin memasak sesuatu yang cepat, mudah, dan tetap lezat.