Resep Ayam Kukus Sambal Matah, Menu Sehat yang Gurih, Pedas, dan Bikin Nambah Nasi

Potret ayam kukus sambal matah yang juicy, gurih, dan pedas segar. (Sumber: instagram.com/@ummu_aleyya)
JawaPos.com - Siapa bilang makanan kukus selalu identik dengan rasa yang hambar? Dengan kombinasi bumbu yang tepat, hidangan kukus justru bisa menghadirkan cita rasa yang kaya dan menggugah selera.
Salah satunya adalah Ayam Kukus Sambal Matah, menu sederhana yang menggabungkan kelembutan ayam kukus dengan sensasi pedas, segar, dan harum dari sambal matah khas Bali.
Resep ala @ummu_aleyya ini menjadi favorit karena proses pembuatannya praktis, minim minyak, tetapi tetap menghasilkan rasa yang nikmat.
Menggunakan paha ayam fillet membuat tekstur ayam tetap juicy setelah dikukus, sementara sambal matah memberikan lapisan rasa gurih, pedas, dan segar yang membuat hidangan ini sulit ditolak.
Metode mengukus memungkinkan daging ayam matang secara perlahan sehingga teksturnya tetap lembut dan tidak kering. Selain itu, proses memasak tanpa banyak minyak menjadikan menu ini lebih ringan dibanding ayam goreng.
Keunggulan lainnya terletak pada sambal matah yang kaya aroma. Perpaduan bawang merah, cabai, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa menciptakan sensasi rasa khas Indonesia yang mampu membuat hidangan sederhana terasa lebih istimewa.
Bahan-Bahan
Bahan Ayam Kukus
250 gram fillet paha ayam
2-3 siung bawang putih
Kaldu jamur secukupnya
Lada bubuk secukupnya
Saus tiram secukupnya
Garam secukupnya
Jahe iris secukupnya
Bahan Sambal Matah
10-15 buah bawang merah
Cabai rawit merah secukupnya
Cabai rawit hijau secukupnya
1 sdm terasi bakar
Kaldu jamur secukupnya
Gula secukupnya
Garam secukupnya
2-3 batang serai
4 lembar daun jeruk
Minyak kelapa secukupnya
Perasan jeruk limo atau jeruk nipis
Cara Membuat Ayam Kukus Sambal Matah
1. Marinasi Ayam
Lumuri fillet paha ayam dengan bawang putih yang telah dihaluskan, kaldu jamur, lada bubuk, saus tiram, garam, dan irisan jahe.
Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
2. Kukus Ayam
Masukkan ayam ke dalam kukusan.
Masak selama kurang lebih 25-30 menit atau hingga ayam matang sempurna dan teksturnya tetap lembut.
Jangan buang air hasil kukusan karena dapat dimanfaatkan sebagai kuah pendamping.
3. Membuat Sambal Matah
Iris tipis bawang merah, cabai rawit, serai, dan daun jeruk.
Campurkan dengan terasi bakar, gula, garam, dan kaldu jamur.
Panaskan minyak kelapa, lalu tumis serai sebentar agar tidak meninggalkan rasa langu.
Tuangkan minyak panas ke atas campuran sambal matah, kemudian tambahkan perasan jeruk limo atau jeruk nipis.
4. Penyajian
Susun ayam kukus di atas piring saji.
Siram atau taburi dengan sambal matah secukupnya.
Sajikan bersama nasi hangat dan kuah kaldu ayam hasil kukusan.
Gunakan paha ayam fillet karena kandungan lemak alaminya membuat daging tetap lembut setelah dikukus. Jangan mengukus terlalu lama karena dapat membuat tekstur ayam menjadi lebih kering.
Untuk sambal matah, gunakan minyak kelapa agar aroma khasnya lebih terasa. Menambahkan perasan jeruk limo sesaat sebelum disajikan juga akan membuat rasa sambal menjadi lebih segar.
Ayam Kukus Sambal Matah sangat cocok disantap bersama nasi putih hangat. Anda juga dapat menambahkan lalapan segar seperti timun, selada, dan tomat untuk menyeimbangkan rasa pedas dari sambal.
Sebagai pelengkap, kerupuk, telur rebus, tumis kangkung, atau kuah kaldu ayam hangat juga dapat membuat hidangan ini semakin nikmat.
Ayam Kukus Sambal Matah membuktikan bahwa hidangan sehat tidak harus membosankan. Dengan tekstur ayam yang lembut dan sambal matah yang kaya rasa, menu ini cocok menjadi pilihan makan siang atau makan malam yang praktis, bergizi, dan tetap memanjakan lidah.
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