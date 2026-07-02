Tempat Makan Siang di Tangerang Selatan, Pilihan Tepat untuk Mengisi Perut Saat Jam Istirahat

JawaPos.Com - Makan siang menjadi momen paling membingungkan terutama saat harus menentukan tempat makan yang dipilih.

Banyak pilihan kuliner yang menggugah selera, tetapi tidak sedikit orang yang juga mencari suasana baru yang nyaman untuk melepas penat sejenak dari padatnya rutinitas kantor.

Meski tersedia berbagai macam pilihan, namun masakan Indonesia tetap menjadi favorit karena cita rasanya yang cocok di lidah serta porsinya yang mengenyangkan.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @10bestid,berikut adalah rekomendasi tempat makan di Tangsel yang cocok untuk menikmati makan siang dengan suasana nyaman dan pilihan menu yang beragam.

Bupe Resto

Bupe resto yang terletak di Jl. Cilenggang No. 53 A, Bumi Serpong, menyajikan aneka masakan khas Indonesia seperti bebek sambal ijo, cap cay, gurame saos, ayam goreng, dan ikan bakar. Selain hidangan utama, anda juga dapat memesan minuman segar seperti sop duren dan es kelapa muda. Restoran ini menawarkan suasana sejuk dan nyaman, sehingga cocok untuk tempat makan siang di Tangsel.

Kayu-Kayu Restaurant

Kayu-kayu restaurant berlokasi di Jl. Jalur Sutera Kavling 28 A, Pakualam, Serpong Utara-Tangsel. Tempat makan ini mengenakan interior bangunan yang seluruhnya terdiri dari kayu. Di sini tersedia hidangan khas masakan indonesia mulai dari sate ayam, sate lilit, sate maranggi, nasi goreng, soto betawi, dan ayam kalasan.

Lubana Sengkol

Bertempat di Jl. Baru HK.KM 1, 5. Kampung Sengkol, Setu, Lubana Sengkol menyajikan berbagai menu khas Indonesia dengan aneka olahan ikan sebagai menu andalannya . Di sini anda bisa memesan gurame bakar sambal kecap, ikan mas goreng, ikan patin kuah kuning, sampai nila goreng, kerang hijau asam manis, sayur asem, dan sambal

Talaga Sampireun