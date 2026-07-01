Resep London Chocolate Cake, Kue Cokelat Klasik yang Kembali Viral dengan Lapisan Salted Caramel dan Ganache

Potret London Chocolate Cake, kue cokelat klasik yang cocok untuk ide usaha. (Sumber: instagram.com/@luvitaho)
JawaPos.com - Belakangan ini, London Chocolate Cake kembali menjadi perbincangan di media sosial. Kue cokelat klasik yang sempat populer beberapa tahun lalu ini kembali diminati berkat tampilannya yang elegan, teksturnya yang lembut, serta perpaduan rasa cokelat pekat dengan salted caramel yang kaya rasa.
Resep ala @luvitaho menghadirkan London Chocolate Cake dengan tiga komponen utama, yaitu sponge cake cokelat yang moist, whipped salted caramel yang lembut, dan lapisan chocolate ganache yang glossy. Kombinasi tersebut menghasilkan dessert premium yang cocok disajikan untuk acara spesial maupun dijadikan ide bisnis rumahan.
Salah satu alasan London Chocolate Cake kembali viral adalah karena karakter rasanya yang timeless. Kue ini menawarkan sensasi cokelat yang intens tanpa terasa terlalu manis, dipadukan dengan salted caramel yang memberikan keseimbangan rasa gurih dan manis.
Selain itu, tampilannya yang mewah dengan lapisan ganache mengilap membuat London Chocolate Cake terlihat premium, meskipun bahan-bahannya cukup mudah ditemukan. Tak heran jika banyak orang mulai kembali membuat dan menjual kue klasik ini.
Bahan-Bahan
Whipped Salted Caramel
150 gram gula pasir
200 gram whipping cream cair hangat
35 gram unsalted butter
1/4 sdt garam
Chocolate Ganache
300 gram dark chocolate
250 gram whipping cream
15 gram glucose
75 gram unsalted butter
Chocolate Cake
127 gram dark chocolate
70 gram susu cair
75 gram mentega tawar
30 gram minyak sayur
3 butir telur
1 sdt vanila
120 gram gula pasir
135 gram tepung terigu protein sedang
25 gram cocoa powder
3/4 sdt baking powder
3/4 sdt baking soda
1/4 sdt garam
2 gram espresso powder
35 gram air panas
Cara Membuat London Chocolate Cake
1. Membuat Whipped Salted Caramel
Panaskan gula pasir hingga mencair dan berubah menjadi karamel berwarna keemasan.
Tuangkan whipping cream hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk hati-hati. Tambahkan unsalted butter dan garam, lalu aduk hingga halus.
Dinginkan hingga suhu ruang, kemudian simpan di dalam kulkas sampai teksturnya mengental dan siap dikocok.
2. Membuat Chocolate Ganache
Panaskan whipping cream bersama glucose hingga hampir mendidih.
Tuangkan ke atas dark chocolate cincang dan diamkan selama beberapa menit.
Aduk hingga cokelat meleleh sempurna, lalu tambahkan unsalted butter dan aduk hingga ganache menjadi halus dan mengilap.
Sisihkan hingga mencapai konsistensi yang sesuai untuk pelapis kue.
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