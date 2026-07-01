Resep London Chocolate Cake, Kue Cokelat Klasik yang Kembali Viral dengan Lapisan Salted Caramel dan Ganache

JawaPos.com - Belakangan ini, London Chocolate Cake kembali menjadi perbincangan di media sosial. Kue cokelat klasik yang sempat populer beberapa tahun lalu ini kembali diminati berkat tampilannya yang elegan, teksturnya yang lembut, serta perpaduan rasa cokelat pekat dengan salted caramel yang kaya rasa.

Resep ala @luvitaho menghadirkan London Chocolate Cake dengan tiga komponen utama, yaitu sponge cake cokelat yang moist, whipped salted caramel yang lembut, dan lapisan chocolate ganache yang glossy. Kombinasi tersebut menghasilkan dessert premium yang cocok disajikan untuk acara spesial maupun dijadikan ide bisnis rumahan.

Salah satu alasan London Chocolate Cake kembali viral adalah karena karakter rasanya yang timeless. Kue ini menawarkan sensasi cokelat yang intens tanpa terasa terlalu manis, dipadukan dengan salted caramel yang memberikan keseimbangan rasa gurih dan manis.

Selain itu, tampilannya yang mewah dengan lapisan ganache mengilap membuat London Chocolate Cake terlihat premium, meskipun bahan-bahannya cukup mudah ditemukan. Tak heran jika banyak orang mulai kembali membuat dan menjual kue klasik ini.

Bahan-Bahan

Whipped Salted Caramel

150 gram gula pasir

200 gram whipping cream cair hangat

35 gram unsalted butter

1/4 sdt garam

Chocolate Ganache

300 gram dark chocolate

250 gram whipping cream

15 gram glucose

75 gram unsalted butter

Chocolate Cake

127 gram dark chocolate

70 gram susu cair

75 gram mentega tawar

30 gram minyak sayur

3 butir telur

1 sdt vanila

120 gram gula pasir

135 gram tepung terigu protein sedang

25 gram cocoa powder

3/4 sdt baking powder

3/4 sdt baking soda

1/4 sdt garam

2 gram espresso powder

35 gram air panas

Cara Membuat London Chocolate Cake

1. Membuat Whipped Salted Caramel

Panaskan gula pasir hingga mencair dan berubah menjadi karamel berwarna keemasan.

Tuangkan whipping cream hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk hati-hati. Tambahkan unsalted butter dan garam, lalu aduk hingga halus.

Dinginkan hingga suhu ruang, kemudian simpan di dalam kulkas sampai teksturnya mengental dan siap dikocok.