Resep Garlicky Egg Rice with Cabbage, Menu Simpel Viral yang Gurih dan Comforting

Potret garlicky egg rice with cabbage yang viral dan mudah dibuat. (Sumber: instagram.com/@audreyishome)
JawaPos.com - Terkadang, hidangan paling sederhana justru menjadi yang paling memuaskan. Itulah yang ditawarkan oleh Garlicky Egg Rice with Cabbage, menu rumahan yang mengandalkan bahan-bahan sederhana seperti bawang putih, telur, nasi, dan kol, tetapi menghasilkan cita rasa yang gurih, hangat, dan sangat comforting.
Resep ala @audreyishome ini sempat menarik perhatian jutaan penonton karena cara membuatnya yang praktis serta tampilannya yang menggugah selera. Perpaduan aroma bawang putih yang ditumis hingga harum, telur dengan kuning yang masih sedikit lumer, serta saus gurih yang meresap ke nasi membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja.
Keistimewaan menu ini terletak pada kesederhanaannya. Bawang putih yang ditumis hingga harum menciptakan aroma khas yang langsung membangkitkan selera makan. Sementara itu, kol yang direbus sebentar tetap memiliki tekstur renyah dan rasa manis alami.
Tambahan kombinasi kecap asin, saus tiram, dan sedikit cuka hitam memberikan rasa gurih, sedikit manis, dan sentuhan asam yang membuat hidangan ini terasa lebih kompleks meskipun menggunakan bahan yang minimal.
Bahan-Bahan
Nasi putih hangat
Bawang putih cincang atau iris tipis secukupnya
Telur
Kol secukupnya
Kecap asin
Saus tiram
Kecap hitam (dark soy sauce) secukupnya
Cuka hitam secukupnya (opsional)
Air secukupnya
Minyak wijen secukupnya
Cara Membuat Garlicky Egg Rice with Cabbage
1. Tumis Bawang Putih
Panaskan sedikit minyak dalam wajan.
Masukkan bawang putih cincang atau iris tipis, lalu tumis hingga harum dan berwarna sedikit keemasan.
2. Masak Telur
Pecahkan telur langsung ke dalam wajan.
Masak sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Untuk hasil yang lebih creamy, biarkan bagian kuning telur tetap sedikit lumer.
3. Rebus Kol
Didihkan air yang telah diberi sedikit garam.
Masukkan kol dan rebus selama sekitar 30 detik hingga sedikit layu namun masih renyah.
Angkat dan tiriskan.
4. Buat Saus
Tambahkan kecap asin, saus tiram, sedikit kecap hitam, cuka hitam (jika digunakan), dan sedikit air ke dalam wajan.
Aduk hingga tercampur rata dan sedikit mendidih.
5. Penyajian
Siapkan nasi putih hangat dalam mangkuk.
Tambahkan kol rebus dan telur di atasnya, lalu siram dengan saus bawang putih.
Terakhir, tambahkan sedikit minyak wijen untuk aroma yang lebih harum.
Gunakan bawang putih dalam jumlah yang cukup banyak karena merupakan sumber utama aroma pada hidangan ini. Jangan memasak kol terlalu lama agar teksturnya tetap segar dan renyah. Jika menyukai rasa yang lebih kuat, Anda dapat menambahkan sedikit lada hitam atau cabai bubuk.
Untuk hasil yang lebih kaya rasa, gunakan nasi yang baru matang dan masih hangat.
Garlicky Egg Rice with Cabbage sebenarnya sudah cukup sebagai menu utama. Namun, Anda juga bisa menambahkan ayam panggang, salmon, tahu goreng, atau bakso sebagai sumber protein tambahan. Menu ini juga cocok disajikan bersama kimchi, acar timun, atau sambal favorit untuk memberikan variasi rasa.
Sebagai menu sarapan, makan siang, maupun makan malam ringan, hidangan ini menawarkan kenyamanan dalam setiap suapan.
Garlicky Egg Rice with Cabbage membuktikan bahwa makanan lezat tidak selalu membutuhkan bahan yang mahal atau teknik memasak yang rumit. Dengan perpaduan bawang putih, telur, kol, dan saus sederhana, Anda bisa menikmati hidangan rumahan yang hangat, gurih, dan sangat memuaskan.
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