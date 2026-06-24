Ide Danusan yang Dijamin Sold Out, Coba Bikin Risol Mayo dan Fruits Sando Jepang yang Menyegarkan

JawaPos.Com - Danusan menjadi kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan dana untuk berbagai kegiatan.

Danusan biasanya dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, atau organisasi untuk mendanai acara di sekolah, kampus, ataupun organisasinya.

Selain sebagai sumber dana, danusan juga melatih kemandirian dan jiwa berwirausaha.

Peserta danusan biasanya menjual berbagai produk sederhana dengan modal kecil, namun berpotensi menghasilkan keuntungan, seperti jajanan kekinian, snack, dessert, sampai minuman.

Bagi anda anak kampus atau pelajar yang sedang bingung ingin menjual produk kekinian dengan modal kecil namun berpotensi terjual habis, maka rekomendasi berikut bisa anda coba.

Mengutip informasi dari laman gopay.co.id dan pegadaian.co.i inilah ide danusan kekinian yang bisa dilakukan dengan modal kecil dan peluang untung yang besar.

Fruit Sando’

Fruit sando adalah roti yang isi krim dan buah segar yang populer di Jepang. Hidangan ini cocok sebagai sarapan atau camilan untuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran karena mengenyangkan sekaligus mengenyangkan. Bahan yang digunakan cukup sederhana, seperti roti tawar, whipped cream, plastik wrap, serta buah-buahan seperti strawberry, kiwi, jeruk, dan anggur muscat..

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