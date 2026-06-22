Resep Udang Goreng Mayonaise, Renyah dengan Saus Mayo Creamy ala Restoran

Potret udang goreng mayonaise ala restoran yang bisa dibuat sendiri di rumah. (Sumber: instagram.com/@jerrymci7)

JawaPos.com - Kalau sering memesan Udang Goreng Mayonaise di restoran Chinese food, kini kamu bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana. Resep dari @jerrymci7 menghasilkan udang yang renyah di luar, tetap juicy di dalam, lalu dibalut saus mayonaise yang creamy dengan sentuhan manis dan segar dari lemon. Rasanya tidak kalah dengan menu restoran, bahkan porsinya bisa lebih banyak dan lebih hemat.



Menu ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang, makan malam, maupun hidangan spesial saat berkumpul bersama keluarga.



Kunci kelezatan menu ini terletak pada dua bagian utama, yaitu udang goreng yang garing dan saus mayo yang lembut. Balutan tepung maizena menghasilkan tekstur renyah yang ringan, sedangkan campuran mayonaise, susu kental manis, dan lemon menciptakan rasa gurih, manis, sekaligus segar. Tambahan bubuk cabai bersifat opsional bagi yang menyukai sensasi sedikit pedas.