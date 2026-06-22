Resep Udang Goreng Mayonaise, Renyah dengan Saus Mayo Creamy ala Restoran

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Bahan Udang
350 gram udang kupas
1 butir telur
⅓ sdt garam
⅓ sdt kaldu bubuk
⅓ sdt lada bubuk
150 gram tepung maizenaBahan Saus Mayonaise
150 gram mayonaise
2 sdm susu kental manis
1 sdm air perasan lemon
¼ sdt parutan kulit lemon (lemon zest)
1 sdt bubuk cabai (opsional)Cara Membuat Udang Goreng Mayonaise
1. Marinasi Udang
Masukkan udang ke dalam mangkuk, lalu tambahkan telur, garam, kaldu bubuk, dan lada. Aduk hingga seluruh udang terlapisi bumbu.
2. Balur Tepung
Masukkan tepung maizena, lalu aduk hingga setiap udang terbalut rata.
3. Goreng Udang
Panaskan minyak dengan api sedang. Goreng udang hingga berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah. Angkat, lalu tiriskan.
4. Buat Saus
Campurkan mayonaise, susu kental manis, air perasan lemon, lemon zest, dan bubuk cabai jika digunakan. Aduk hingga teksturnya halus dan merata.
5. Campurkan
Masukkan udang goreng ke dalam mangkuk berisi saus mayonaise. Aduk perlahan hingga seluruh permukaan udang terlapisi saus.
6. Sajikan
Pindahkan ke piring saji dan nikmati selagi hangat.
Gunakan udang segar berukuran sedang atau besar agar teksturnya tetap juicy setelah digoreng. Jangan menggoreng terlalu lama karena udang mudah menjadi alot. Pastikan minyak sudah benar-benar panas sebelum menggoreng agar lapisan maizena menjadi renyah dan tidak menyerap banyak minyak. Campurkan udang dengan saus sesaat sebelum disajikan supaya kerenyahannya tetap terjaga.
Udang Goreng Mayonaise paling nikmat disajikan bersama nasi putih hangat atau nasi goreng sederhana. Sebagai pelengkap, tambahkan salad sayuran segar, kentang goreng, atau tumis brokoli agar hidangan lebih seimbang. Minuman seperti es teh tawar, lemon tea, atau sparkling water juga cocok untuk menyegarkan lidah setelah menikmati saus mayo yang creamy.
Dengan langkah yang sederhana, kamu bisa menghadirkan Udang Goreng Mayonaise ala restoran di rumah. Perpaduan udang yang renyah dengan saus mayo yang creamy, manis, dan segar membuat menu ini cocok disajikan untuk keluarga maupun tamu. Selain lebih hemat, kamu juga bisa menyesuaikan tingkat rasa sesuai selera.