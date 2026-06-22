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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 23 Juni 2026 | 06.31 WIB

Resep Udang Goreng Mayonaise, Renyah dengan Saus Mayo Creamy ala Restoran

Potret udang goreng mayonaise ala restoran yang bisa dibuat sendiri di rumah. (Sumber: instagram.com/@jerrymci7)

 
JawaPos.com - Kalau sering memesan Udang Goreng Mayonaise di restoran Chinese food, kini kamu bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana. Resep dari @jerrymci7 menghasilkan udang yang renyah di luar, tetap juicy di dalam, lalu dibalut saus mayonaise yang creamy dengan sentuhan manis dan segar dari lemon. Rasanya tidak kalah dengan menu restoran, bahkan porsinya bisa lebih banyak dan lebih hemat.

Menu ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang, makan malam, maupun hidangan spesial saat berkumpul bersama keluarga.

Kunci kelezatan menu ini terletak pada dua bagian utama, yaitu udang goreng yang garing dan saus mayo yang lembut. Balutan tepung maizena menghasilkan tekstur renyah yang ringan, sedangkan campuran mayonaise, susu kental manis, dan lemon menciptakan rasa gurih, manis, sekaligus segar. Tambahan bubuk cabai bersifat opsional bagi yang menyukai sensasi sedikit pedas.
 
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Bahan-Bahan
Bahan Udang
350 gram udang kupas
1 butir telur
⅓ sdt garam
⅓ sdt kaldu bubuk
⅓ sdt lada bubuk
150 gram tepung maizena

Bahan Saus Mayonaise
150 gram mayonaise
2 sdm susu kental manis
1 sdm air perasan lemon
¼ sdt parutan kulit lemon (lemon zest)
1 sdt bubuk cabai (opsional)

Cara Membuat Udang Goreng Mayonaise
1. Marinasi Udang
Masukkan udang ke dalam mangkuk, lalu tambahkan telur, garam, kaldu bubuk, dan lada. Aduk hingga seluruh udang terlapisi bumbu.
2. Balur Tepung
Masukkan tepung maizena, lalu aduk hingga setiap udang terbalut rata.
3. Goreng Udang
Panaskan minyak dengan api sedang. Goreng udang hingga berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah. Angkat, lalu tiriskan.
4. Buat Saus
Campurkan mayonaise, susu kental manis, air perasan lemon, lemon zest, dan bubuk cabai jika digunakan. Aduk hingga teksturnya halus dan merata.
5. Campurkan
Masukkan udang goreng ke dalam mangkuk berisi saus mayonaise. Aduk perlahan hingga seluruh permukaan udang terlapisi saus.
6. Sajikan
Pindahkan ke piring saji dan nikmati selagi hangat.

Gunakan udang segar berukuran sedang atau besar agar teksturnya tetap juicy setelah digoreng. Jangan menggoreng terlalu lama karena udang mudah menjadi alot. Pastikan minyak sudah benar-benar panas sebelum menggoreng agar lapisan maizena menjadi renyah dan tidak menyerap banyak minyak. Campurkan udang dengan saus sesaat sebelum disajikan supaya kerenyahannya tetap terjaga.

Udang Goreng Mayonaise paling nikmat disajikan bersama nasi putih hangat atau nasi goreng sederhana. Sebagai pelengkap, tambahkan salad sayuran segar, kentang goreng, atau tumis brokoli agar hidangan lebih seimbang. Minuman seperti es teh tawar, lemon tea, atau sparkling water juga cocok untuk menyegarkan lidah setelah menikmati saus mayo yang creamy.

Dengan langkah yang sederhana, kamu bisa menghadirkan Udang Goreng Mayonaise ala restoran di rumah. Perpaduan udang yang renyah dengan saus mayo yang creamy, manis, dan segar membuat menu ini cocok disajikan untuk keluarga maupun tamu. Selain lebih hemat, kamu juga bisa menyesuaikan tingkat rasa sesuai selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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