Resep Grilled Cheese and Tteok, Camilan Keju Lumer dengan Tteok Kenyal

JawaPos.com - Kalau sedang mencari camilan yang unik dan mudah dibuat, Grilled Cheese and Tteok bisa masuk daftar wajib coba. Perpaduan tteok yang kenyal dengan mozzarella yang lumer, lalu dipadukan dengan manisnya susu kental manis, menghasilkan kombinasi rasa gurih, manis, dan creamy yang bikin ketagihan.

Resep dari Instagram chef @luvitaho ini bisa dibuat menggunakan tteok homemade maupun tteok siap pakai, sehingga praktis untuk dijadikan camilan sore atau teman ngopi.

Tteok memiliki tekstur yang kenyal dan sedikit chewy. Saat dipanggang bersama mozzarella, bagian luarnya menjadi sedikit garing sementara bagian dalam tetap lembut. Tambahan susu kental manis memberikan sentuhan manis yang berpadu sempurna dengan rasa gurih keju.

Selain itu, resep ini hanya membutuhkan sedikit bahan dan proses memasaknya pun sangat sederhana.

Bahan-Bahan

Bahan Tteok

140 gram tepung beras

70 gram tepung beras ketan

200 ml air

½ sdt garam

Minyak wijen secukupnya untuk olesan

Pelengkap

Keju mozzarella secukupnya

Susu kental manis secukupnya

Minyak secukupnya untuk memanggang

Catatan: Jika ingin lebih praktis, kamu bisa menggunakan tteok siap pakai dan langsung melanjutkan ke tahap memanggang.

Cara Membuat Grilled Cheese and Tteok

1. Buat Adonan Tteok

Campurkan tepung beras, tepung beras ketan, garam, dan air.

Aduk hingga adonan tercampur rata.

2. Bentuk dan Masak Tteok

Bentuk adonan sesuai ukuran yang diinginkan.

Masak hingga matang sesuai metode favorit, lalu olesi permukaannya dengan sedikit minyak wijen agar tidak lengket dan lebih harum.

3. Panggang

Panaskan sedikit minyak di atas pan anti lengket.

Panggang tteok hingga kedua sisinya mulai berwarna keemasan.

4. Tambahkan Keju

Letakkan mozzarella di atas tteok atau di antara dua potong tteok.

Masak hingga keju meleleh sempurna.

5. Beri Topping

Angkat dari pan, lalu siram dengan susu kental manis sesuai selera.

6. Sajikan

Nikmati selagi hangat agar keju tetap lumer dan tekstur tteok masih kenyal.

Gunakan campuran tepung beras dan tepung ketan agar teksturnya tetap lembut sekaligus kenyal. Oleskan sedikit minyak wijen setelah tteok matang untuk memberikan aroma khas dan mencegah permukaannya mengering. Panggang menggunakan api kecil agar keju meleleh tanpa membuat tteok gosong.