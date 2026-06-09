Indomie Nyemek Viral, Cuma Tambah Telur tapi Rasanya Bikin Nagih!

Potret indomie nyemek ala @jennidish yang kuahnya kental, gurih, dan bikin nagih. (Sumber: instagram.com/@jennidish)
JawaPos.com - Siapa yang bisa menolak semangkuk Indomie hangat? Mi instan satu ini memang sudah jadi makanan favorit banyak orang Indonesia.
Selain praktis, Indomie juga mudah dikreasikan menjadi berbagai hidangan yang lebih spesial. Salah satu kreasi yang sedang ramai dicoba adalah Indomie Nyemek ala @jennidish yang punya tekstur kuah kental, gurih, dan pedas menggoda.
Dalam unggahannya di Instagram, @jennidish menulis, "Indomie dicampurin telur aja kok bisa seenak ini yak. Ini tuh nyemeknya sampe waktu disruput lengket nemp di mulut.
Wajib deh cobain." Kalimat tersebut langsung membuat banyak pecinta mi instan penasaran untuk mencoba resepnya sendiri di rumah.
Istilah "nyemek" sendiri berasal dari bahasa Jawa yang menggambarkan masakan dengan kuah sedikit atau setengah kering. Jadi, hidangan ini tidak berkuah seperti mi rebus biasa, tetapi juga tidak sekering mi goreng.
Hasil akhirnya adalah mi dengan tekstur kental yang membalut setiap helai mi dan memberikan sensasi gurih yang lebih kuat.
Keistimewaan resep ini terletak pada penggunaan telur yang dicampurkan langsung ke dalam mi saat proses memasak. Telur membuat kuah menjadi lebih creamy dan mengental secara alami. Ditambah chili oil dan sambal, rasa pedas gurihnya makin sulit ditolak.
Bahan-Bahan:
1 bungkus Indomie Jumbo
1 butir telur
1 sdm chili oil
1,5 sdm sambal
Sawi hijau secukupnya
1 buah tomat, potong-potong
1 sdm kecap manis
Bahan Garnish:
Cabai rawit secukupnya
Bawang pre iris
Bawang goreng secukupnya
2 butir telur setengah matang
Cara Membuat:
1. Rebus Indomie bersama sawi hijau dan tomat hingga setengah matang.
2. Masukkan bumbu Indomie ke dalam panci, lalu tambahkan chili oil, sambal, dan kecap manis.
3. Aduk hingga semua bumbu larut dan tercampur rata.
4. Pecahkan satu butir telur ke dalam mi yang sedang dimasak, lalu aduk perlahan hingga telur menyatu dengan kuah.
5. Masak dengan api kecil hingga kuah menyusut dan teksturnya menjadi kental atau nyemek.
6. Angkat dan pindahkan ke mangkuk saji.
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