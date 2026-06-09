Rolade Ayam Tinggi Protein, Menu Praktis untuk Stok Lauk dan Bekal Sehari-hari

JawaPos.com - Belakangan ini, semakin banyak orang mencari resep tinggi protein yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga mudah dibuat dan cocok untuk stok makanan harian.

Salah satu menu yang bisa masuk daftar wajib coba adalah Rolade Ayam Homemade ala @itscindyside.

Melalui unggahannya di Instagram, kreator konten tersebut membagikan resep rolade ayam yang sederhana namun kaya protein.

Bahkan, ia membuka videonya dengan kalimat, "Bikin cemilan tinggi protein lagi yuk!" Kalimat ini langsung menarik perhatian banyak orang yang sedang menjalani pola makan sehat atau ingin menambah asupan protein sehari-hari.

Rolade ayam sendiri merupakan olahan daging yang dibungkus dengan lapisan telur tipis, kemudian digulung dan dikukus hingga matang. Hasilnya adalah makanan dengan tekstur lembut, gurih, dan mudah dipadukan dengan berbagai jenis saus maupun lauk pendamping.

Selain tinggi protein dari ayam dan telur, resep ini juga dilengkapi wortel yang menambah kandungan serat serta membuat tampilannya lebih menarik. Menu ini cocok dijadikan lauk makan siang, bekal sekolah anak, stok frozen food, hingga camilan sehat setelah berolahraga.

Bahan Rolade Ayam:

400 gram paha ayam fillet

1 buah wortel

1 butir telur

4 sdm tepung tapioka

Bawang putih tumis secukupnya

Daun bawang tumis secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Bahan Kulit Rolade:

3 butir telur

3 sdm tepung tapioka

2 sdm air

Cara Membuat Rolade Ayam:

1. Haluskan paha ayam fillet menggunakan chopper atau food processor hingga lembut.

2. Parut atau potong wortel menjadi ukuran kecil agar mudah tercampur dengan adonan.

3. Campurkan ayam halus, wortel, telur, tepung tapioka, bawang putih tumis, daun bawang tumis, kaldu jamur, garam, dan lada.

4. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan membentuk adonan yang cukup padat.

5. Untuk membuat kulit rolade, campurkan telur, tepung tapioka, dan air, lalu aduk hingga rata.