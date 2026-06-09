Rolade Ayam Tinggi Protein, Menu Praktis untuk Stok Lauk dan Bekal Sehari-hari

Potret camilan atau lauk tinggi protein yaitu rolade ayam. (Sumber: instagram.com/@itscindyside)
JawaPos.com - Belakangan ini, semakin banyak orang mencari resep tinggi protein yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga mudah dibuat dan cocok untuk stok makanan harian.
Salah satu menu yang bisa masuk daftar wajib coba adalah Rolade Ayam Homemade ala @itscindyside.
Melalui unggahannya di Instagram, kreator konten tersebut membagikan resep rolade ayam yang sederhana namun kaya protein.
Bahkan, ia membuka videonya dengan kalimat, "Bikin cemilan tinggi protein lagi yuk!" Kalimat ini langsung menarik perhatian banyak orang yang sedang menjalani pola makan sehat atau ingin menambah asupan protein sehari-hari.
Rolade ayam sendiri merupakan olahan daging yang dibungkus dengan lapisan telur tipis, kemudian digulung dan dikukus hingga matang. Hasilnya adalah makanan dengan tekstur lembut, gurih, dan mudah dipadukan dengan berbagai jenis saus maupun lauk pendamping.
Selain tinggi protein dari ayam dan telur, resep ini juga dilengkapi wortel yang menambah kandungan serat serta membuat tampilannya lebih menarik. Menu ini cocok dijadikan lauk makan siang, bekal sekolah anak, stok frozen food, hingga camilan sehat setelah berolahraga.
Bahan Rolade Ayam:
400 gram paha ayam fillet
1 buah wortel
1 butir telur
4 sdm tepung tapioka
Bawang putih tumis secukupnya
Daun bawang tumis secukupnya
Kaldu jamur secukupnya
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Bahan Kulit Rolade:
3 butir telur
3 sdm tepung tapioka
2 sdm air
Cara Membuat Rolade Ayam:
1. Haluskan paha ayam fillet menggunakan chopper atau food processor hingga lembut.
2. Parut atau potong wortel menjadi ukuran kecil agar mudah tercampur dengan adonan.
3. Campurkan ayam halus, wortel, telur, tepung tapioka, bawang putih tumis, daun bawang tumis, kaldu jamur, garam, dan lada.
4. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan membentuk adonan yang cukup padat.
5. Untuk membuat kulit rolade, campurkan telur, tepung tapioka, dan air, lalu aduk hingga rata.
6. Panaskan teflon anti lengket dan buat dadar tipis dari adonan kulit.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?