Crab Rangoon Nachos Viral, Camilan Creamy Gurih dengan Sensasi Pedas yang Bikin Nagih

Potret crab rangoon nachos yang cocok dijadikan camilan. (Sumber: instagram.com/@luvitaho)
JawaPos.com - Kalau biasanya crab rangoon identik dengan camilan goreng berisi cream cheese dan kepiting imitasi, sekarang ada versi yang lebih simpel sekaligus lebih seru untuk dinikmati rame-rame, yaitu Crab Rangoon Nachos. Menu ini belakangan ramai dicoba karena punya kombinasi rasa creamy, gurih, pedas, dan renyah dalam satu gigitan.
Dikutip dari Instagram @luvitaho, resep ini disebut sebagai salah satu hack crab rangoon terbaik karena proses membuatnya lebih praktis, tapi tetap menghadirkan rasa khas crab rangoon yang creamy dan rich. Bedanya, isian creamy tersebut dipadukan dengan nachos atau kulit pangsit renyah sehingga menghasilkan tekstur yang lebih menarik.
Menu ini cocok dijadikan camilan saat kumpul keluarga, teman nonton film, sampai ide menu akhir pekan yang anti ribet. Yang bikin menarik, bahan yang dipakai juga gampang dicari dan cara membuatnya tidak membutuhkan teknik khusus.
Bahan Filling:
200 gram cream cheese
8 buah crab stick, suwir atau potong kecil
1 batang daun bawang, iris tipis
1/2 sdt garlic powder
1/8 sdt lada bubuk
1/2 sdm soy sauce
1/2 sdm minyak wijen
Kaldu bubuk secukupnya (opsional)
Bahan Saus dan Topping:
Mayonnaise secukupnya
Saus buldak secukupnya
Thai chili sauce
Chili oil
Cabai iris secukupnya
Daun bawang iris secukupnya
Cara Membuat Crab Rangoon Nachos:
1. Siapkan wadah lalu campurkan cream cheese, crab stick, daun bawang, garlic powder, lada, soy sauce, minyak wijen, dan kaldu bubuk bila menggunakan.
2. Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan teksturnya creamy.
3. Panaskan campuran filling sebentar menggunakan microwave atau teflon dengan api kecil agar cream cheese lebih lembut dan mudah menyatu.
4. Siapkan nachos atau kulit pangsit goreng sebagai base. Tata di piring saji.
5. Tuang filling creamy di atas nachos secara merata.
6. Campurkan mayonnaise dengan saus buldak sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan, lalu drizzle di atas filling.
7. Tambahkan thai chili sauce dan sedikit chili oil agar rasanya makin kompleks.
8. Taburi cabai iris dan daun bawang sebagai topping terakhir.
9. Sajikan selagi hangat supaya sensasi creamy dan renyahnya tetap maksimal.
Perpaduan cream cheese yang lembut dengan rasa gurih dari crab stick bikin camilan ini terasa mewah meski dibuat dari bahan sederhana. Tambahan soy sauce dan minyak wijen juga memberi aroma khas ala Asian fusion yang bikin rasanya lebih dalam.
Yang paling menarik tentu kombinasi teksturnya. Ada sensasi creamy dari filling, renyah dari nachos, dan pedas gurih dari saus yang bikin satu porsi rasanya nggak cukup.
Selain cocok untuk camilan, menu ini juga bisa dijadikan ide jualan karena tampilannya menarik dan sedang banyak dicari. Tinggal sesuaikan tingkat pedas dan topping sesuai selera.
Kalau lagi cari camilan viral yang gampang dibuat tapi tetap terasa spesial, Crab Rangoon Nachos ini wajib masuk daftar resep berikutnya.
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