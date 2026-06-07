10 Kuliner Nasi Bebek di Sidoarjo yang Sering Jadi Tujuan Karena Sambal dan Rasanya Nendang

JawaPos.com - Nasi bebek adalah salah satu kuliner paling digemari di Sidoarjo, hadir dengan bebek goreng yang sangat renyah, bumbu yang sangat meresap, dan sambal pedas yang sangat nendang di setiap suapannya.

Setiap warung nasi bebek punya keistimewaan tersendiri, mulai dari bumbu hitam khas, bebek gongso air kelapa, bumbu kuning tradisional, hingga konsep cafe yang sangat modern dan nyaman.

Dari warung sederhana di pinggir jalan yang selalu ramai hingga cafe ber-AC berlantai dua dengan suasana estetik, pilihan nasi bebek di kota ini sangat beragam untuk semua selera.

Dilansir dari laman travelfoodpedia.com dan Cari Kuliner Indonesia pada Sabtu (6/6), berikut sepuluh rekomendasi kuliner nasi bebek enak di Sidoarjo.

1. Posisi Cafe (Nasi Bebek Hj. Slamet)

Cafe yang berlokasi di lantai 2 Warung Nasi Bebek Hj. Slamet, tepat di pusat kota ini menghadirkan pengalaman makan bebek sangat berbeda karena dilengkapi suasana cafe ber-AC yang sangat estetik dan nyaman.

Menu bebek goreng dan bebek kremesan tersedia bersama pilihan menu cafe seperti rice bowl dan french fries, sangat cocok untuk nongkrong santai setelah menikmati bebek yang sangat lezat.

2. Bebek Purnama Mandiri Residence

Warung yang berlokasi di samping SMK Yapalis ini menghadirkan nasi bebek goreng dengan bumbu yang sangat meresap dan sambal yang sangat nendang.