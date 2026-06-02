16 Rekomendasi Tahu Tek di Sidoarjo yang Kerap Jadi Rujukan Untuk Kuliner Malam

JawaPos.com - Sidoarjo dikenal memiliki banyak pilihan kuliner tahu tek yang selalu ramai dikunjungi terutama saat malam hari.

Dari warung sederhana yang buka hingga larut dini hari hingga kedai dengan berbagai varian tahu tek yang sangat kreatif, kuliner tahu tek di Sidoarjo terus menjadi favorit banyak kalangan.

Setiap tempat tahu tek di Sidoarjo memiliki keunikan tersendiri, mulai dari bumbu kacang kental yang sangat gurih hingga sambal pedas yang sangat nampol di lidah.

Dilansir dari laman ACI dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (1/6), berikut 16 rekomendasi kuliner tahu tek enak di Sidoarjo.

1. Tahu Tek Telur Cak Wi

Berlokasi di Jalan Melati, Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, warung favorit warga ini buka setiap hari Jumat hingga Rabu mulai pukul 11.00 hingga 20.00 dan tutup setiap Kamis.

Tahu goreng yang renyah dipadukan dengan bumbu kacang kaya rasa dan sambal pedas yang sangat lezat menjadi daya tarik utama, dengan harga sangat terjangkau dan porsi yang cukup besar.

2. Tahu Tek Cak Sodiq

Berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 86, Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, warung legendaris ini buka setiap hari mulai pukul 16.30 hingga 23.00.