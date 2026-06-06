Resep Fish and Chips Rumahan, Modal di Bawah Rp 80 Ribu untuk 2-3 Porsi

JawaPos.com - Fish and chips dikenal sebagai salah satu hidangan klasik asal Inggris yang populer di berbagai negara. Perpaduan ikan goreng berlapis tepung renyah dengan kentang goreng garing memang sulit ditolak. Kabar baiknya, menu ini ternyata bisa dibuat sendiri di rumah dengan biaya yang relatif terjangkau.

Melalui unggahan Instagram @alifa.frh, dibagikan resep Fish and Chips Rumahan menggunakan ikan patin fillet yang lebih ekonomis namun tetap lezat. Dengan modal di bawah Rp 80 ribu, menu ini bahkan bisa dinikmati oleh 2 hingga 3 orang sekaligus.

Tak hanya menyajikan ikan crispy dan kentang goreng, resep ini juga dilengkapi saus tartar homemade yang creamy dan segar. Kombinasi tersebut membuat hasil akhirnya terasa seperti menu kafe atau restoran western food.

Biasanya fish and chips menggunakan ikan dori atau cod. Namun, ikan patin bisa menjadi alternatif yang lebih ramah di kantong tanpa mengurangi kelezatan hidangan.

Tekstur daging ikan patin yang lembut dan tidak terlalu banyak duri membuatnya cocok dijadikan fish and chips. Dengan lapisan tepung yang renyah di luar dan daging ikan yang juicy di dalam, menu ini tetap mampu menghadirkan sensasi makan ala restoran.

Ditambah kentang goreng yang crispy dan saus tartar segar, hidangan ini cocok untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bahan Fish and Chips

Bahan Utama

2 fillet ikan patin, potong masing-masing menjadi 2 bagian

Garam secukupnya

Lada secukupnya

2-4 buah kentang

Tepung Kering

3-4 sdm tepung bumbu serbaguna

Tepung Basah

5-6 sdm tepung tempura

2 sdm tepung bumbu serbaguna

1/2 sdt soda kue

Air secukupnya hingga menjadi adonan kental