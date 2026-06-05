Sensasi Makan Sate-Satean Murah di 10 Angkringan Jogjakarta, Modal Dikit Bisa Makan Sepuasnya

JawaPos.com-Jogjakarta dikenal sebagai kota dengan budaya tempat makan angkringan.

Angkringan dan Jogjakarta sudah seperti identitas. Terutama saat malam hari, ketika di berbagai sudut kota dipenuhi angkringan yang selalu ramai pengunjung.

Angkringan di Jogja menyediakan berbagai menu yang khas seperti nasi kucing, sate usus, sate jeroan, sate telur puyuh, aneka gorengan, dan juga wedangan yang menghangatkan tubuh.

Uniknya, tidak hanya angkringan di pinggir jalan, di Jogjakarta konsep angkringan juga seamakin berkembang.

Ada angkringan yang hadir dengan area makan luas dan sistem prasmanan sehingga pengunjung lebih leluasa datang ramai-ramai dan memilih hidangan yang tersedia.

Aneka sate-satean bisa anda pilih, kemudian dihangatkan kembali di atas tungku arang yang sehingga cita rasanya semakin nikmat.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid . Berikut rekomendasi berbagai angkringan yang sudah populer di Jogjakarta dan menyediakan menu makanan dengan harga yang murah.

Angkringan Lek Man

Angkringan Lek Man terletak di Jl. Wongsodirjan, Sosromenduran Jogjakarta. Angkringan ini menyediakan berbagai menu khas terutama nasi kucing, sate usus, sate kulit, dan kopi joss asli Jogja. Angkringan lek man juga menjadi angkringan pertama di Jogjakarta.

Angkringan KR Pak Jabrik

Angkringan KR Pak Jabrik berlokasi di Jl. P. Mangkubumi No.40-46 Jogjakarta. Di sini tersedia berbagai macam varian nasi kucing, mulai dari nasi sambal teri, nasi orek tempe, nasi sambal goreng ati, nasi jamur, nasi mercon jamur, dan nasi sambal tomat. Selain sate baceman, di sini juga tersedia sate keong yang khas.

Angkringan Kang Hardjo