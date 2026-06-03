Resep Ayam Saus Mushroom Creamy, Menu Rumahan ala Kafe yang Gurih dan Bikin Nagih

Salah satu kunci kelezatan resep ini terletak pada proses marinasi ayam. Bumbu sederhana seperti saus tiram, kecap manis, bawang putih bubuk, dan lada membantu membuat ayam lebih meresap rasa sekaligus tetap juicy setelah dimasak.



Sementara itu, saus mushroom creamy menjadi pelengkap utama yang membuat hidangan terasa lebih mewah. Tekstur saus yang lembut berpadu dengan potongan jamur champignon menciptakan sensasi makan yang mirip menu western food di kafe atau restoran.



Bahan Ayam Saus Mushroom Creamy

Bahan Ayam Marinasi

250 gram paha ayam fillet

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap manis

1 sdm bawang putih bubuk

Sedikit lada

1 sdt kaldu bubuk



Bahan Saus Mushroom

3 siung bawang putih

1/4 buah bawang bombai

100 gram jamur champignon

1/2 sdm tepung terigu

300 ml susu full cream

Sedikit lada

1 sdt kaldu bubuk

Oregano secukupnya



Cara Membuat Ayam Saus Mushroom Creamy

Marinasi dan Masak Ayam

1. Campurkan paha ayam fillet dengan saus tiram, kecap manis, bawang putih bubuk, lada, dan kaldu bubuk.

2. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu.

3. Diamkan selama minimal 30 menit agar bumbu meresap.

4. Panaskan sedikit minyak di wajan.

5. Masak ayam hingga kedua sisinya matang dan berwarna kecokelatan.

6. Angkat dan sisihkan.



Membuat Saus Mushroom

1. Cincang bawang putih dan bawang bombai.

2. Iris tipis jamur champignon.

3. Tumis bawang putih dan bawang bombai hingga harum.

4. Masukkan jamur champignon lalu masak hingga layu.

5. Tambahkan tepung terigu dan aduk cepat hingga tercampur rata.

6. Tuang susu full cream sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar tidak menggumpal.

7. Tambahkan lada, kaldu bubuk, dan oregano.

8. Masak hingga saus mengental dan teksturnya creamy.

9. Koreksi rasa sesuai selera.



Penyajian

1. Tata ayam di atas piring saji.

2. Siram dengan saus mushroom creamy.

3. Sajikan selagi hangat.



Saat menambahkan susu, gunakan api kecil hingga sedang dan aduk terus agar tepung terigu larut sempurna. Cara ini membantu menghasilkan saus yang halus dan lembut.



Jika ingin tekstur saus lebih kental, tambahkan sedikit tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air terlebih dahulu.



Ayam saus mushroom creamy bisa dinikmati bersama:

- Nasi putih hangat

- Mashed potato

- Kentang goreng

- Pasta

- Tumis sayuran

- Salad segar



Perpaduan saus creamy dan ayam yang gurih membuat menu ini cocok untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.



Meski menggunakan bahan yang mudah ditemukan, Ayam Saus Mushroom Creamy mampu menghadirkan rasa yang mirip hidangan restoran. Tekstur ayam yang lembut berpadu dengan saus jamur yang creamy menjadikan menu ini cocok untuk disajikan saat ingin menikmati makanan rumahan dengan sentuhan ala kafe.