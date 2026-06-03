Resep Garlic Butter Shrimp, Udang Gurih Aromatik yang Siap dalam Hitungan Menit

Kombinasi butter dan bawang putih memang menjadi pasangan klasik dalam berbagai hidangan seafood. Saat bawang putih ditumis bersama mentega, aroma harum yang dihasilkan mampu meningkatkan cita rasa udang tanpa perlu banyak tambahan bumbu.



Tambahan rempah membuat rasa garlic butter shrimp menjadi lebih kompleks. Sentuhan lemon juice juga membantu menyeimbangkan rasa gurih mentega sehingga hidangan terasa lebih segar dan tidak enek.



Menu ini sangat cocok disajikan bersama nasi hangat, mashed potato, pasta, atau bahkan roti panggang untuk menyerap saus butter yang lezat.



Bahan Garlic Butter Shrimp

500 gram udang, bersihkan

2 sdm unsalted butter

2 sdm bawang putih cincang

1 sdm bubuk campuran rempah (bebas)

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Lemon juice secukupnya

Daun bawang secukupnya untuk taburan



Cara Membuat Garlic Butter Shrimp

1. Bersihkan udang lalu tiriskan hingga tidak terlalu berair.

2. Panaskan wajan dengan api sedang.

3. Masukkan unsalted butter dan biarkan meleleh.

4. Tambahkan bawang putih cincang lalu tumis hingga harum.

5. Masukkan udang dan aduk rata hingga berubah warna.

6. Tambahkan campuran rempah dan kaldu ayam bubuk secukupnya.

7. Masak sambil diaduk hingga udang matang merata.

8. Beri perasan lemon sesuai selera untuk menambah kesegaran rasa.

9. Masukkan irisan daun bawang lalu aduk sebentar.

10. Angkat dan sajikan selagi hangat.



Salah satu kesalahan yang sering terjadi saat memasak udang adalah memasaknya terlalu lama. Udang sebenarnya hanya membutuhkan waktu beberapa menit hingga matang. Jika terlalu lama dimasak, teksturnya bisa menjadi keras dan kurang juicy.



Gunakan api sedang dan segera angkat ketika warna udang berubah menjadi kemerahan serta dagingnya terlihat padat. Dengan cara ini, tekstur udang akan tetap lembut dan nikmat saat disantap.



Selain itu, lemon juice sebaiknya ditambahkan menjelang akhir proses memasak agar aroma segarnya tetap terasa.



Garlic Butter Shrimp termasuk hidangan yang fleksibel dan mudah dipadukan dengan berbagai makanan pendamping, seperti:

- Nasi putih hangat

- Nasi mentega

- Pasta aglio olio

- Kentang panggang

- Salad sayuran segar

- Roti baguette atau garlic bread



Bagi pencinta makanan pedas, kamu juga bisa menambahkan cabai bubuk atau irisan cabai segar untuk memberikan sensasi rasa yang lebih berani.



Jika sedang mencari menu seafood yang cepat dibuat tetapi tetap terasa spesial, Garlic Butter Shrimp bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan kombinasi udang segar, mentega, bawang putih, dan rempah aromatik, hidangan ini menawarkan rasa gurih yang kaya tanpa proses memasak yang rumit.



Tidak heran jika menu seperti ini sering hadir di restoran seafood maupun cafe modern. Kini, kamu bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan sederhana dan waktu memasak yang singkat.