Resep Puff Pastry Croissant 3 Isian, Camilan Praktis yang Renyah dan Cocok untuk Sarapan

Croissant tradisional biasanya membutuhkan proses pelipatan adonan berulang kali untuk menghasilkan lapisan yang khas. Namun pada resep ini, puff pastry siap pakai digunakan sebagai jalan pintas yang tetap menghasilkan tekstur flaky dan renyah.



Saat dipanggang, lapisan puff pastry akan mengembang dan membentuk tekstur berongga yang mirip croissant. Ditambah isian favorit, camilan ini terasa istimewa meski dibuat dengan cara yang jauh lebih mudah.



Resep ini juga cocok dijadikan ide bekal sekolah, menu brunch akhir pekan, atau camilan saat berkumpul bersama keluarga.



Bahan Puff Pastry Croissant

1 lembar puff pastry

Daging ham potong dadu

Keju leleh secukupnya

Cokelat susu secukupnya

Nanas kaleng berbentuk cincin (keringkan terlebih dahulu dengan tisu dapur)



Bahan Olesan

1 kuning telur

1 sdm air



Cara Membuat Puff Pastry Croissant

1. Panaskan oven hingga suhu 200 derajat Celsius.

2. Bentangkan puff pastry di atas permukaan datar.

3. Potong adonan menjadi beberapa bentuk segitiga.

4. Isi adonan sesuai selera: Ham dan keju/Cokelat susu/Nanas

5. Gulung adonan dari bagian lebar menuju ujung hingga membentuk croissant.

6. Untuk versi nanas, lilitkan potongan tipis adonan di sekeliling cincin nanas.

7. Campurkan kuning telur dan air, lalu aduk rata.

8. Oleskan campuran telur ke seluruh permukaan pastry.

9. Susun di atas loyang yang sudah dialasi baking paper.

10. Panggang selama sekitar 20 menit atau hingga permukaan berwarna keemasan.

11. Angkat dan dinginkan sebentar sebelum disajikan.



Pastikan puff pastry tetap dalam kondisi dingin sebelum digunakan. Adonan yang terlalu hangat bisa membuat lapisan pastry tidak mengembang maksimal saat dipanggang.



Untuk isian nanas, penting mengeringkan nanas kaleng terlebih dahulu menggunakan tisu dapur agar kadar airnya berkurang. Langkah ini membantu pastry tetap renyah setelah matang.



Selain itu, jangan lupa mengoleskan kuning telur agar hasil akhirnya lebih mengilap dan berwarna cantik.



Selain tiga isian di atas, puff pastry croissant juga bisa dikreasikan dengan berbagai bahan lain seperti:

- Tuna dan keju

- Pisang cokelat

- Selai stroberi

- Ayam suwir pedas

- Keju dan madu

- Smoked beef dan mozzarella



Dengan satu lembar puff pastry, kamu bisa membuat beberapa rasa sekaligus sehingga tidak membosankan.



Croissant puff pastry ini paling nikmat disantap saat masih hangat karena teksturnya masih renyah dan isiannya terasa lumer. Hidangan ini cocok dipadukan dengan:

- Kopi hitam

- Teh hangat

- Susu

- Jus buah segar



Praktis, cepat dibuat, dan bisa dikreasikan sesuai selera, resep ini menjadi pilihan menarik bagi siapa saja yang ingin menikmati pastry ala bakery tanpa harus membuat adonan dari nol.