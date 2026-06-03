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Nola Amalia Rosyada
Kamis, 4 Juni 2026 | 05.38 WIB

Resep Dadar Chili Padi Creamy, Telur Dadar Kuah Pedas Gurih yang Bikin Nambah Nasi

Potret dadar chili padi creamy dengan telur dadar tebal dan kuah pedas gurih. (Sumber: instagram.com/@jennidish) - Image

Potret dadar chili padi creamy dengan telur dadar tebal dan kuah pedas gurih. (Sumber: instagram.com/@jennidish)

Biasanya telur dadar hanya disajikan sebagai lauk pendamping. Namun pada resep ini, telur dadar menjadi bintang utama yang dipadukan dengan kuah cabai pedas bertekstur creamy.

Rasa pedas dari cabai rawit dan cabai keriting berpadu dengan gurihnya saus tiram serta sedikit rasa asam dari air asam jawa. Tambahan santan atau susu membuat kuah terasa lebih lembut dan kaya rasa.

Hasil akhirnya adalah hidangan yang sekilas mengingatkan pada gulai atau masakan berkuah khas Nusantara, tetapi dengan sentuhan yang lebih modern dan praktis.

Bahan Dadar Chili Padi
Bahan Kuah Chili Padi
2 siung bawang putih
3 siung bawang merah
4-5 buah cabai keriting merah
2 buah cabai keriting hijau
5 buah cabai rawit
1 sdm saus tiram
1 sdm air asam jawa
Air secukupnya
1/2 sdt kunyit bubuk
Kaldu bubuk secukupnya
Gula secukupnya
Garam secukupnya
Susu cair atau santan secukupnya
1 batang serai, memarkan
Daun jeruk secukupnya
Bawang pre secukupnya

Bahan Telur Dadar
4-5 butir telur
Bawang pre secukupnya
1 sdm tepung kanji
Garam secukupnya
Merica secukupnya

Cara Membuat Dadar Chili Padi
Membuat Telur Dadar
1. Kocok telur dalam wadah.
2. Tambahkan bawang pre, tepung kanji, garam, dan merica.
3. Aduk hingga tercampur rata.
4. Goreng hingga matang dan berwarna keemasan.
5. Angkat lalu sisihkan.

Membuat Kuah Chili Padi
1. Haluskan bawang putih, bawang merah, cabai keriting, dan cabai rawit.
2. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
3. Masukkan serai dan daun jeruk.
4. Tambahkan saus tiram, kunyit bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk.
5. Tuang air secukupnya lalu aduk rata.
6. Masukkan air asam jawa.
7. Tambahkan susu cair atau santan sesuai selera.
8. Masak hingga kuah mendidih dan bumbu meresap.
9. Masukkan irisan bawang pre.
10. Siram kuah di atas telur dadar yang sudah dipotong-potong atau sajikan terpisah.

Jika menggunakan santan, gunakan api kecil saat memasak agar santan tidak pecah. Sementara jika memakai susu cair, masukkan pada tahap akhir agar teksturnya tetap creamy.

Bagi yang menyukai rasa pedas lebih kuat, jumlah cabai rawit bisa ditambah sesuai selera.

Dadar Chili Padi Creamy paling nikmat disantap bersama:
- Nasi putih hangat
- Kerupuk udang
- Tumis kangkung
- Tempe goreng
- Tahu crispy
Kuah pedas gurihnya sangat cocok dicampurkan langsung ke nasi sehingga membuat setiap suapan terasa semakin nikmat.

Resep ini membuktikan bahwa telur dadar tidak harus selalu tampil sederhana. Dengan tambahan kuah chili padi creamy yang kaya rempah, hidangan telur bisa berubah menjadi menu utama yang istimewa dan menggugah selera.

Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga cukup sederhana sehingga cocok dijadikan inspirasi menu harian ketika ingin memasak sesuatu yang berbeda tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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