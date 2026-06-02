Resep Sup Gambas Wortel Sehat dan Lezat, Menu Kuah Gurih yang Menghangatkan Tubuh dan Cocok untuk Vegetarian

JawaPos.com - Sup gambas wortel bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana, sehat, dan kaya rasa.

Perpaduan gambas yang lembut dengan wortel yang manis alami menghasilkan hidangan berkuah yang ringan, tetapi tetap mengenyangkan.

Ditambah aneka rempah seperti kayu manis, cengkeh, jahe, dan pala, sup ini memiliki aroma harum yang menggugah selera.

Menu ini juga cocok untuk Anda yang sedang mencari hidangan vegetarian yang praktis untuk disantap bersama keluarga. Apalagi saat cuaca dingin atau ketika tubuh membutuhkan makanan hangat yang menenangkan.

Yuk simak cara praktis membuat sup gambas wortel yang sehat dan lezat seperti dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.

Resep Sup Gambas Wortel

Bahan Utama

- 2 buah gambas, potong sesuai selera

- 2 buah wortel, iris tipis

- 75 gram soun, rendam hingga lunak

- 2 liter air

- 1 batang bawang pre, iris

- 2 batang seledri, iris

- 1 buah tomat merah, potong-potong