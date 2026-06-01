Resep Potato Egg Honey Sauce, Menu Kentang dan Telur Puyuh Gurih Manis yang Bikin Nagih

Daya tarik utama menu ini ada pada saus honey sauce yang sederhana tetapi kaya rasa. Madu memberi sentuhan manis lembut, sementara kecap asin Jepang dan saus tiram membuat rasa gurihnya lebih dalam.



Kentang yang dimasak bersama saus akan menyerap bumbu hingga bagian dalam, sehingga rasanya tidak hambar. Telur puyuh juga membuat menu ini terasa lebih spesial dibanding tumis kentang biasa.



Menu seperti ini cocok untuk makan siang, dinner praktis, hingga ide meal prep karena rasanya tetap enak saat dipanaskan kembali.



Bahan Potato Egg Honey Sauce

2 buah kentang

8-10 butir telur puyuh

3 siung bawang putih

8 siung bawang merah

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Lada putih bubuk secukupnya



Bahan Saus

2 sdm kecap asin Jepang

1/2 sdm minyak wijen

1 sdm kecap manis

1 sdm madu

1/2 sdm saus tiram

100 ml air



Cara Membuat Potato Egg Honey Sauce

1. Kupas kentang lalu potong dadu sesuai selera.

2. Rebus atau goreng telur puyuh hingga matang, lalu kupas kulitnya.

3. Iris bawang merah dan bawang putih tipis-tipis.

4. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum dan kecokelatan.

5. Masukkan kentang, lalu aduk sebentar.

6. Campurkan semua bahan saus dalam wadah terpisah, kemudian tuang ke dalam wajan.

7. Masak kentang hingga empuk dan saus mulai meresap.

8. Tambahkan telur puyuh, kaldu ayam bubuk, dan lada putih bubuk.

9. Aduk perlahan hingga semua bahan terbalut saus merata.

10. Masak hingga kuah sedikit menyusut lalu angkat dan sajikan.



Gunakan kentang yang teksturnya padat agar tidak mudah hancur saat dimasak bersama saus. Jika ingin lebih cepat matang, kentang bisa digoreng setengah matang terlebih dahulu sebelum dimasak dengan bumbu.



Selain itu, aduk perlahan setelah telur puyuh dimasukkan agar bentuk kentang dan telur tetap cantik.



Potato Egg Honey Sauce paling nikmat disantap bersama:

- Nasi putih hangat

- Ayam goreng

- Tumis sayur hijau

- Sambal bawang

- Telur dadar tipis

Jika suka rasa pedas, kamu juga bisa menambahkan irisan cabai rawit saat menumis bawang.



Meski menggunakan bahan sederhana, rasa menu ini terasa seperti hidangan ala cafe atau restoran rumahan modern. Saus gurih manis yang melapisi kentang membuat setiap gigitan terasa comforting dan bikin lapar mata.



Resep ini juga cocok untuk anak-anak karena rasanya tidak terlalu pedas dan tekstur kentangnya lembut. Praktis, hemat, dan mudah dibuat, Potato Egg Honey Sauce bisa jadi inspirasi menu harian yang tidak membosankan.