10 Kuliner Legendaris Cirebon yang Wajib Dicoba, Dari Nasi Jamblang hingga Es Cuing yang Menyegarkan

JawaPos.com - Cirebon dikenal sebagai salah satu kota kuliner terbaik di pesisir utara Pulau Jawa.

Letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan sejak berabad-abad lalu membuat budaya kuliner Cirebon berkembang dengan sangat unik.

Berbagai pengaruh budaya Jawa, Sunda, Arab, dan Tionghoa berpadu menciptakan cita rasa yang khas dan sulit ditemukan di daerah lain.

Sebagian besar makanan khas Cirebon memiliki karakter gurih, segar, dan kaya rempah.

Penggunaan kucai, tauco, petis, serta berbagai bumbu tradisional menjadi ciri yang membedakan kuliner Cirebon dari daerah lain di Indonesia.

Tak heran jika banyak wisatawan sengaja datang hanya untuk berburu makanan legendaris yang telah bertahan selama puluhan tahun.

Mulai dari hidangan berat hingga camilan tradisional, berikut 10 kuliner legendaris Cirebon yang wajib masuk daftar wisata kuliner Anda saat berkunjung ke Kota Udang yang dirangkum dari Google Maps pada Minggu (31/05).

1. Nasi Jamblang Nasi Jamblang merupakan ikon kuliner Cirebon yang paling terkenal.

Hidangan ini disajikan menggunakan alas daun jati yang memberikan aroma khas sekaligus menjaga kualitas nasi agar tetap segar lebih lama.